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Arrêté
300 W
5 vitesses + fonction Turbo
Fouets et crochets de pétrissage
Légèreté
Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 % plus rapides*. Ils couvrent une plus grande surface en moins de temps et permettent d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une texture lisse et aérée.
Le choix de 5 vitesses différentes vous permet d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à chaque tâche.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
ansuenri
30/01/2021
Portugal
Acheteur vérifié
Prático e eficaz
A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.
Avantages
Velocidade turbo
Contre
Nenhuma
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000
Montage en neige de 4 blancs d'œufs par rapport au modèle précédent