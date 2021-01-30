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  • Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses
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Arrêté

Série 3000Batteur Philips série 3000

HR3705/00

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses
Notre nouveau batteur série 3000 rend la pâtisserie plus facile, pour des résultats rapides et délicieux à chaque fois. Préparez de la pâte à gâteau ou à crêpes jusqu'à 20 % plus rapidement*. Son design léger et ergonomique vous permet de mélanger vos pâtes avec plus de facilité et de confort.
Voir tous les avantages

Léger et plus rapide grâce aux fouets en forme de cône

Des gâteaux aérés et des pâtes à crêpes parfaitement lisses

  • 300 W

  • 5 vitesses + fonction Turbo

  • Fouets et crochets de pétrissage

  • Légèreté

Fouets en forme de cône jusqu'à 20 % plus rapides*

Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 % plus rapides*. Ils couvrent une plus grande surface en moins de temps et permettent d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une texture lisse et aérée.

Puissant moteur de 300 W

5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine

5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine

Le choix de 5 vitesses différentes vous permet d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à chaque tâche.

Spécificités Techniques

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

30/01/2021

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Prático e eficaz

A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.

Avantages

Velocidade turbo

Contre

Nenhuma

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000

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