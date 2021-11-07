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450 W
Bol en plastique 1 l
4 lames en inox disposées en étoile
avec moulin
Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,2 l a une capacité utile de 1 l.
4 lames en inox disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement. Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients à chair dure ou tendre et de préparer des smoothies et des sauces à la texture parfaite pour vous et votre famille.
1 vitesse pour un mixage performant et fonction Pulse pour piler la glace.
4.6
sur 6
15
Avis
100%
recommandent ce produit
Cat22
07/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Οικονομικό
Δεδομένης της δουλειάς που κάνει,είναι πολύ οικονομικό
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ
Oui, je recommande ce produit
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Liaki
04/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
ΔΥΝΑΤΟ
Δυνατό μηχάνημα με άψογες λεπίδες και μεγάλη κανάτα..!!!
Avantages
Κανάτα λεπίδες
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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xara_p
30/10/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Η καλύτερη αγορά μου το τελευταίο διάστημα
Το πλέον κατάλληλο μηχάνημα για κάποιους "περίεργους" σαν εμένα που δεν έτρωγα φρούτα στην καθημερινότητα μου,αλλά πολύ ευχαρίστως θα τα κατανάλωνα ως smoothies!Εξαιρετική απόδοση,πλέον το χρησιμοποιώ καθημερινά,ίσως περισσότερο συχνά και από το πλυντήριο πιάτων μου!
Avantages
Value for money προϊόν
Contre
προς το παρόν τίποτα
Oui, je recommande ce produit
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