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  • Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains
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Daily CollectionBlender

HR2056/00

4.6
| (15) Avis | 100% recommandent ce produit
Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains
Seul Philips propose ce blender robuste et fiable offrant d'excellentes performances, pour des smoothies lisses, de délicieuses sauces, des ingrédients parfaitement moulus et de la glace pilée
Voir tous les avantages

Puissance de 450 W et moteur anti-surchauffe

Pilez de la glace, réalisez des sauces ou des smoothies sains

  • 450 W

  • Bol en plastique 1 l

  • 4 lames en inox disposées en étoile

  • avec moulin

Bol en plastique résistant aux chocs

Bol en plastique résistant aux chocs

Évitez la casse avec ce bol en plastique robuste. Le bol de 1,2 l a une capacité utile de 1 l.

4 lames en inox disposées en étoile

4 lames en inox disposées en étoile

4 lames en inox disposées en étoile pour mixer et mélanger efficacement. Le nouveau design de la lame permet de mixer et de couper les ingrédients à chair dure ou tendre et de préparer des smoothies et des sauces à la texture parfaite pour vous et votre famille.

1 vitesse et fonction Pulse pour les ingrédients à chair tendre ou dure, tels que la glace

1 vitesse pour un mixage performant et fonction Pulse pour piler la glace.

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4.6

sur 6

15

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Οικονομικό

Δεδομένης της δουλειάς που κάνει,είναι πολύ οικονομικό

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2052/90 Μπλέντερ

Oui, je recommande ce produit

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04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

ΔΥΝΑΤΟ

Δυνατό μηχάνημα με άψογες λεπίδες και μεγάλη κανάτα..!!!

Avantages

Κανάτα λεπίδες

Oui, je recommande ce produit

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30/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Η καλύτερη αγορά μου το τελευταίο διάστημα

Το πλέον κατάλληλο μηχάνημα για κάποιους "περίεργους" σαν εμένα που δεν έτρωγα φρούτα στην καθημερινότητα μου,αλλά πολύ ευχαρίστως θα τα κατανάλωνα ως smoothies!Εξαιρετική απόδοση,πλέον το χρησιμοποιώ καθημερινά,ίσως περισσότερο συχνά και από το πλυντήριο πιάτων μου!

Avantages

Value for money προϊόν

Contre

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