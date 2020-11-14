ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un rasage de près
  • Un rasage de près
  • Un rasage de près
  • Un rasage de près
  • Un rasage de près
  • Un rasage de près
  • Un rasage de près
  • Un rasage de près
  • Un rasage de près
  • Un rasage de près

Arrêté

PowerTouchtêtes de rasage

HQ9/50

4.3
| (120) Avis | 92% recommandent ce produit
Un rasage de près
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
Voir tous les avantages

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près

  • Têtes TripleTrack

  • Compatible avec PowerTouch (PT9xx)

  • Compatible avec AquaTouch (AT9xx)

  • Compatible avec HQ81xx, HQ82xx

Têtes de rechange pour rasoirs PowerTouch

Têtes de rechange pour rasoirs PowerTouch

Les têtes de rechange HQ9 sont compatibles avec les rasoirs PowerTouch (PT9xx) et AquaTouch (AT9xx).

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

120

Avis

92%

recommandent ce produit

14/11/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit par son efficacité

Têtes de rasage très efficace. Malgré la barbe dure épissé et brune le rasage est impeccable. Rasage très efficace.

Avantages

Pratique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

30/10/2020

France

France

Acheteur vérifié

digne de confiance

ce produit qui fait partie d'un de vos essai ma particulièrement enchanté et j'ai apprécié la diffèrence avec mon ancienne tête; rasage parfait , et souplesse a apprécier.

Contre

néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

26/10/2020

France

France

Produit parfait

Rien a dire produit parfait qui dure dans le temps

Contre

prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.