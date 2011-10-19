Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
HQ8200/17
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.
3.7
sur 6
74
Avis
Dan94
19/10/2011
France
TRES SATISFAIT DE CE RASOIR
Je suis très satisfait de cet achat. Depuis près de 50 ans que j'utilise des rasoirs PHILIPS , j'ai enfin trouvé un rasoir silencieux et qui rase de prêt. Je recommende ce produit sans réserve. Un coffret pour le rangement aurait été préférable à la pochette .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
didreu
18/10/2011
France
très bon produit simple d'utilisation
Très bon produit, simple d'utilisation, rasage efficace, autonomie correcte, bonne prise en main.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
nono02
16/10/2011
France
Produit pratique qui remplit parfaitement bien les exigences journalières. Changer la grille une fois par an.
Produit pratique qui remplit parfaitement bien les exigences journalières. Changer la grille une fois par an.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.