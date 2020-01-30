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  • Boucles et ondulations lisses, souples et naturelles
  • Boucles et ondulations lisses, souples et naturelles

Reconditionné

EssentialCareReconditionné Brosse soufflante

HP8663/00R1

4.1
| (57) Avis
Boucles et ondulations lisses, souples et naturelles
Séchez et stylisez en même temps. La nouvelle brosse soufflante Philips Essential Care vous permet de sécher vos cheveux et de les styliser en même temps, tout en les préservant au maximum. Ses 4 accessoires performants vous permettent de créer des styles naturels.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Boucles et ondulations lisses, souples et naturelles

  • EssentialCare

  • Ionique

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale.

Garantie internationale de 2 ans

Garantie internationale de 2 ans

Garantie internationale de 2 ans.

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

Cette thermo-brosse présente un diamètre extra-large de 38 mm, ce qui en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.

Spécificités Techniques

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