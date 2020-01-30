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HP8663/00R1
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EssentialCare
Ionique
Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale.
Garantie internationale de 2 ans.
Cette thermo-brosse présente un diamètre extra-large de 38 mm, ce qui en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.