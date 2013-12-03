Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
650 W
Traitement sur la moitié du corps
124 cm de haut
Philips InfraCare HP 3643 contribue à soulager efficacement les douleurs sur des zones d'environ 60 x 40 cm, telles que le dos entier, les deux épaules et le cou, ou encore les cuisses. InfraCare repose sur une technologie innovante de lampe halogène infrarouge. Les éléments optiques, le filtre et la lampe halogène puissante de 650 W ont été conçus pour fournir un soulagement sur la moitié du corps (60 x 40 cm) et une chaleur beaucoup plus agréable qu'une lampe classique, la chaleur étant mieux répartie sur la zone à soulager.
Grâce à sa grande flexibilité, InfraCare HP3643 contribue à soulager les douleurs sur la moitié du corps ainsi que pour différentes positions (par exemple, allongé sur un lit ou un canapé). Réglable en hauteur, la lampe peut être placée de manière à offrir un traitement optimal de la zone, et ce, en la déplaçant verticalement ou horizontalement (gauche/droite 90 degrés) et en l'inclinant vers le haut ou vers le bas (45 degrés).
L'InfraCare HP3643 atteint facilement le cou et les épaules pour soulager les muscles douloureux de façon optimale. La hauteur de la lampe peut être étendue de 60 cm à 120 cm, afin de permettre un positionnement idéal lorsque vous êtes allongé sur un lit ou assis sur une chaise.
4.5
sur 6
42
Avis
90%
recommandent ce produit
Camille
03/12/2013
België
J'utilise ce produit presque quotidiennement
Ce produit est la seule solution que j'ai trouvée jusqu'ici contre mes maux de dos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3643 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3643 Lampe infrarouge InfraCare
Rohan
27/11/2012
France
Excellent appareil, très bien fait et très efficace !
Excellent appareil, très bien fait et très efficace ! Juste une petite chose : des roulettes seraient très appréciables...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3643 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3643 Lampe infrarouge InfraCare
mado1950
16/10/2011
France
bon produit au design parfait et simple d'utilisation
Souhaitant etre soulagée de douleurs à la nuque et à l'épaule, j'ai acheté cette lampe. Les premières séances ont été bénéfiques lorsque le temps me le permet, j'utilise cette lampe 5 à 6 fois par jour. Détail pratique, le fait de pouvoir orienter la lampe ( vertical ou horizontal ) permet de bien cibler la zone à traiter.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3643 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3643 Lampe infrarouge InfraCare