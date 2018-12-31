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  • Chaud à l'intérieur, frais à l'extérieur
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Bouilloire à double paroi 5000Bouilloire à double paroi série 5000

HD9395/90

Chaud à l'intérieur, frais à l'extérieur
Faites bouillir de l'eau en toute simplicité avec notre bouilloire à double paroi. Maintien de la température et excellente sécurité grâce à la double paroi et efficacité énergétique grâce à l'indicateur de tasses. La cuve interne est en inox alimentaire, pour l'hygiène et la durabilité.
Voir tous les avantages

Double paroi et intérieur d'un seul tenant en inox

Chaud à l'intérieur, frais à l'extérieur

  • Ébullition sûre et efficace

  • Puissance et design raffiné

  • Capacité familiale de 1,7 l

Bouilloire à double paroi avec couche isolante

Bouilloire à double paroi avec couche isolante

Inutile d'attendre que l'extérieur de votre bouilloire refroidisse. Notre bouilloire à double paroi est dotée d'une couche isolante. Ainsi, l'extérieur reste frais au toucher, tandis que l'eau à l'intérieur reste chaude pendant longtemps.

Protection contre la marche à vide avec le contrôleur Strix

Protection contre la marche à vide avec le contrôleur Strix

Grâce au contrôleur Strix intégré, la bouilloire s'arrête automatiquement lorsqu'elle est vide ou qu'elle n'est pas sur sa base. Cela limite le risque qu'une marche à vide endommage l'appareil et évite de gaspiller de l'énergie.

Hygiène de l'inox alimentaire et antirouille

Hygiène de l'inox alimentaire et antirouille

De l'eau toujours sûre et pure. La bouilloire est fabriquée en inox de qualité alimentaire, pour une hygiène maximale et un produit qui ne rouille pas.

Spécificités Techniques

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