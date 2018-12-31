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HD9395/90
Ébullition sûre et efficace
Puissance et design raffiné
Capacité familiale de 1,7 l
Inutile d'attendre que l'extérieur de votre bouilloire refroidisse. Notre bouilloire à double paroi est dotée d'une couche isolante. Ainsi, l'extérieur reste frais au toucher, tandis que l'eau à l'intérieur reste chaude pendant longtemps.
Grâce au contrôleur Strix intégré, la bouilloire s'arrête automatiquement lorsqu'elle est vide ou qu'elle n'est pas sur sa base. Cela limite le risque qu'une marche à vide endommage l'appareil et évite de gaspiller de l'énergie.
De l'eau toujours sûre et pure. La bouilloire est fabriquée en inox de qualité alimentaire, pour une hygiène maximale et un produit qui ne rouille pas.
Notation globale