Chaud à l'intérieur, frais à l'extérieur

Faites bouillir de l'eau en toute simplicité avec notre bouilloire à double paroi. Maintien de la température et excellente sécurité grâce à la double paroi et efficacité énergétique grâce à l'indicateur de tasses. La cuve interne est en inox alimentaire, pour l'hygiène et la durabilité.