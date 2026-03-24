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Puis-je utiliser ma bouilloire Philips sans le filtre anticalcaire ?
Que sont les taches blanches présentes au fond de ma bouilloire Philips ?
Comment nettoyer le filtre anticalcaire de ma bouilloire Philips ?
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Ma bouilloire Philips ne s'allume pas.
Ma bouilloire Philips est sale avec de petites taches à l'intérieur
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