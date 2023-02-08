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Arrêté

PerfectCare Compact PlusCentrale vapeur

GC7933/30

4.8
| (58) Avis | 98% recommandent ce produit

1 récompense

Gagnez 30 minutes sur votre temps de repassage
Rapide et pratique. Vous ne craindrez plus de brûler vos vêtements. Passez moins de temps à repasser grâce à une vapeur deux fois plus abondante qu'avec un fer vapeur. Aucun réglage nécessaire, des résultats plus rapides et une meilleure élimination des faux plis. Repassez plus facilement tout le contenu de votre panier en une seule séance.
Voir tous les avantages

Par rapport au fer vapeur Philips Azur*

Gagnez 30 minutes sur votre temps de repassage

  • Pression de la pompe maxi. 6,5 bars

  • Effet pressing jusqu'à 450 g

  • Réservoir d'eau amovible de 1,5 l

  • Système de verrouillage

Aucun risque de brûlure

Même si vous êtes pris par plusieurs tâches en même temps ou que vous vous laissez distraire, vous ne brûlerez jamais vos vêtements. Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez l'assurance que cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Lorsqu'il vous faut éliminer des faux plis tenaces en toute simplicité, vous pouvez compter sur notre production continue de vapeur pour vous faciliter le travail. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. La solution idéale pour défroisser des rideaux à la verticale ou rafraîchir des vêtements sur cintre.

Design léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités

Compacte et légère, elle est facile à manipuler pendant les séances de repassage. Elle tient même sur votre table à repasser. Mais ne croyez pas que sa petite taille la rende moins puissante. Notre technologie exclusive ProVelocity nous a permis de concevoir des centrales vapeur puissantes mais légères et plus compactes que jamais.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

58

Avis

98%

recommandent ce produit

3
2

08/02/2023

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Equipamento oferece excelentes qualidades

Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo

Avantages

Fácil utilização e óptimo funcionamento

Contre

Não observei

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor

08/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Πολύ καλό προϊόν

Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.

Avantages

Πολύ γρήγορο

Contre

Χαλάει πολύ νερό

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

07/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!

Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une séance de repassage de 2 heures

  2. Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au modèle GC6734.