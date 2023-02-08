Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Pression de la pompe maxi. 6,5 bars
Effet pressing jusqu'à 450 g
Réservoir d'eau amovible de 1,5 l
Système de verrouillage
Même si vous êtes pris par plusieurs tâches en même temps ou que vous vous laissez distraire, vous ne brûlerez jamais vos vêtements. Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez l'assurance que cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
Lorsqu'il vous faut éliminer des faux plis tenaces en toute simplicité, vous pouvez compter sur notre production continue de vapeur pour vous faciliter le travail. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. La solution idéale pour défroisser des rideaux à la verticale ou rafraîchir des vêtements sur cintre.
Compacte et légère, elle est facile à manipuler pendant les séances de repassage. Elle tient même sur votre table à repasser. Mais ne croyez pas que sa petite taille la rende moins puissante. Notre technologie exclusive ProVelocity nous a permis de concevoir des centrales vapeur puissantes mais légères et plus compactes que jamais.
Récompenses
4.8
sur 6
58
Avis
98%
recommandent ce produit
Jota58
08/02/2023
Portugal
Acheteur vérifié
Equipamento oferece excelentes qualidades
Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo
Avantages
Fácil utilização e óptimo funcionamento
Contre
Não observei
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor
vagelis
08/12/2021
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλό προϊόν
Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.
Avantages
Πολύ γρήγορο
Contre
Χαλάει πολύ νερό
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
elsamois
07/12/2021
Ελλάδα
Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!
Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Sur la base d'une séance de repassage de 2 heures
Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au modèle GC6734.