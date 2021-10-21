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  • Repassage plus rapide, avec deux fois plus de vapeur*
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Arrêté

PerfectCare CompactCentrale vapeur

GC7831/20

3.9
| (23) Avis

1 récompense

Repassage plus rapide, avec deux fois plus de vapeur*
La vapeur puissante et continue vous permet de terminer rapidement tout votre repassage, et grâce à la technologie OptimalTEMP, vous n'avez plus à changer manuellement la température. Compact et léger pour une utilisation et un rangement facilités.
Voir tous les avantages

Notre centrale vapeur la plus compacte

Repassage plus rapide, avec deux fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe maxi. 5,8 bar

  • Effet pressing jusqu'à 330 g

  • Réservoir d'eau 1,5 l

  • Système de verrouillage

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure

Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

23

Avis

2

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Just Perfect.

Είναι απλά τέλειο. Μειώθηκε ο χρόνος σιδερώματος κατά 30%.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

17/01/2021

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Otima compra

Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor

18/11/2019

Portugal

Portugal

Excelente Ferro com gerador de Vapor

Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor

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  1. Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie avec le mode ECO par rapport au mode Turbo, sur la base du protocole IEC 60311

  2. Par rapport au fer vapeur Azur Performer de Philips