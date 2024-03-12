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6400 series Centrale vapeur haute pression

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Manuels et documentation

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF fichier, 1.1 MB
  • 12 March 2024

Bénéficiez d'une centrale vapeur compacte et facile à transporter et repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression

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  • 3 November 2024

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