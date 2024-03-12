Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Repassage
Toutes les séries
6400 series Centrale vapeur haute pression
Arrêté
Assistance
GC6450
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Bénéficiez d'une centrale vapeur compacte et facile à transporter et repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression
Tout (2)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Le fer de ma centrale vapeur Philips s'arrête tout seul
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider