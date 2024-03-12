Le modèle 6360 a été spécialement étudié pour réduire le temps de repassage. La combinaison d'un jet de vapeur puissant jusqu'à 110 g/min et d'une pression de 4 bar maximum assure une pénétration de la vapeur au cœur des fibres pour un repassage très rapide et soigné, même sur les tissus difficiles.