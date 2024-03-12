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Manuels et documentation

User Manual Philips Pressurized ironing system

  • PDF fichier, 1.3 MB
  • 12 March 2024

Le modèle 6360 a été spécialement étudié pour réduire le temps de repassage. La combinaison d'un jet de vapeur puissant jusqu'à 110 g/min et d'une pression de 4 bar maximum assure une pénétration de la vapeur au cœur des fibres pour un repassage très rapide et soigné, même sur les tissus difficiles.

  • PDF fichier
  • 3 November 2024

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