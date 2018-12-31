Élimine les polluants en 11 minutes

Grâce à une filtration puissante de 270 m³/h (CADR) (5), il est capable de purifier une pièce de 48 m² en 14 minutes (6). Élimine jusqu'à 99,9 % des virus aériens tels que le H1N1 (grippe) (7) et des bactéries (8). Piège jusqu'à 99,99 % des acariens, du pollen, des allergènes félins ou dus aux spores de moisissures présents dans l'air (9), connus pour déclencher des symptômes d'allergies ou de rhume des foins (10).