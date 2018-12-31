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DE5305/11
Déshumidifie l'air jusqu'à 26,5 l/j
Purifie grâce à une filtration puissante : 270 m³/h (CADR)
Filtre HEPA NanoProtect
S'adapte intelligemment à la qualité de l'air intérieur
Éco-responsable et puissant
Développé pour rétablir rapidement un air intérieur sain. Élimine efficacement l'humidité, combat les moisissures, les champignons, la condensation et les odeurs de renfermé. Empêche la multiplication des allergènes et protège votre intérieur des dégâts dus aux moisissures.
Extrait jusqu'à 14,2 litres d'humidité de l'air par jour. Idéal pour les pièces mesurant jusqu'à 137 m³ (3). Réduit l'humidité : passage d'un taux mauvais pour la santé de 90 % à un taux confortable de 60 % en seulement 17 minutes (4). Le grand réservoir d'eau de 4 l permet un fonctionnement prolongé en réduisant la fréquence de vidage.
Grâce à une filtration puissante de 270 m³/h (CADR) (5), il est capable de purifier une pièce de 48 m² en 14 minutes (6). Élimine jusqu'à 99,9 % des virus aériens tels que le H1N1 (grippe) (7) et des bactéries (8). Piège jusqu'à 99,99 % des acariens, du pollen, des allergènes félins ou dus aux spores de moisissures présents dans l'air (9), connus pour déclencher des symptômes d'allergies ou de rhume des foins (10).
Notation globale
(1) Test réalisé par un organisme tiers certifié, conformément à la norme GB/T 19411-2003 à 35 °C et 90 % d'humidité relative.
(2) Calcul basé sur la vitesse d'humidification divisée par la contenance d'une bouteille d'eau standard dans le pays concerné, soit 550 ml.
(3) Superficie de déshumidification calculée conformément à la norme JEM 1411:1998 (catégorie des appartements situés dans des immeubles modernes en béton), avec hauteur sous plafond de 2,5 m.
(4) Calcul : 20 m³, 60 % d'humidité relative à 27 °C ; test réalisé par un laboratoire tiers conformément à la norme GB/T 19411-2003. Résultats sujets à variation selon la ventilation naturelle, la libération/absorption de l'humidité, et les variations de température.
(5) Test réalisé conformément à la norme GB/T 18801-2022 par un organisme tiers certifié.
(6) Calcul réalisé conformément à la norme GB/T 18801:2022 sur la base de l'air traversant le filtre dans une pièce de 48 m³, avec un CADR de 270 m³/h.
(7) Test réalisé conformément à la norme GB/T 18801-2022 par un organisme tiers certifié dans une chambre de 30 m³, en vitesse Turbo et mode Purification pendant 1 h.
(8) Test réalisé conformément à la norme GB 21551.3-2010 par un organisme tiers certifié avec S. Albus dans une chambre de 30 m³, en vitesse Turbo et mode Purification pendant 1 h.
(9) Dans l'air traversant le filtre. Test effectué avec des acariens domestiques, du pollen de bouleau et des allergènes félins, conformément à la procédure SOP 350.003 de l'OFI, organisme autrichien.
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres grands leaders d'opinion, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8–160
(11) Test réalisé par l'IUTA sur l'air traversant le filtre avec un aérosol de NaCl à 0,003 um conformément à la norme DIN 71460.
(12) Comparaison avec un séchage naturel des vêtements en intérieur. Test réalisé par Philips.
(13) Test réalisé par Philips avec 20 t-shirts synthétiques.
(14) Dépend de la qualité de l'air et de la fréquence d'utilisation
(15) Calcul : GWP (Global Warming Potential, potentiel de réchauffement global) du R134a (1,300) et du R290 (< 3)