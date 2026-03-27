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Avec technologie SenseIQ
Aisselles, maillot, corps, visage
Avec capteur SmartSkin
Fonctionne sans fil et sur secteur
IPL est l'abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour le forcer à passer en phase de repos, ce qui réduit progressivement votre pilosité. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l'objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des experts de la peau, pour une solution simple et efficace à domicile.
Des études objectives ont mis en évidence jusqu’à 92 % de réduction de la pilosité après trois séances**. Effectuez les quatre premières séances toutes les deux semaines, et les huit séances suivantes toutes les quatre semaines. Au bout de 12 séances, vous pourrez bénéficier de six mois de peau douce*.
L’épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teintes de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C’est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.
Récompenses
4.2
sur 6
2814
Avis
87%
recommandent ce produit
RumLiTu
27/03/2026
België
Acheteur vérifié
Super produit
J’aurais du l’acheter plus tôt. J’en suis satisfaite , le seul petit problème c’est que les embouts sont trop petit. J’aurais préférée avoir un gros embout pour le cours.
Avantages
Économies c’est mieu de le faire à la maison que d’aller chez l’esthéticienne qui demande des milliers d’€
Contre
Embouts qui ne se trouve pas facilement pour les anciens modèles , j’ai peur de ne pas en trouver pour le futur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Cobra_0018
10/02/2026
België
Acheteur vérifié
Très bon produit
Très facile a utiliser et en sécurité pour la peau
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI948/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Wayna
21/04/2024
België
Acheteur vérifié
Magnifique
Super efficace en 3 séances déjà plus de poils en dessous des bras et ailleurs top produit je recommande à 100000%en plus je suis noir de poils☺️☺️🤣🤣
Avantages
Efficiter
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 78 % sur les jambes, 64 % sur le maillot, 65 % sur les aisselles
Mesuré sur les jambes, au bout de 3 traitements, résultats de 92 % ou plus observés sur 27 femmes sur 55
En suivant le programme recommandé
Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ; 56 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage
La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips
En suivant le programme de séances recommandé. Calcul pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips.