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Lumea IPL 7000 SeriesÉpilateur à lumière pulsée

BRI921/00

4.2
| (1610) Avis | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix
Obtenez une peau lisse en utilisant notre épilateur Lumea IPL série 7000. Les séances se passent en douceur et sont efficaces. Des accessoires sont fournis pour chaque partie du corps.
Voir tous les avantages

Profitez d'une peau lisse pendant 12 mois*

Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix

  • 5 réglages d'intensité manuels

  • 2 accessoires : corps, visage

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionnement sur secteur

  • +Tondeuse stylo (HP6388)

Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Choisissez parmi 5 réglages d'intensité pour une expérience plus confortable. Le capteur de teint de peau vous empêche d'épiler les zones de votre peau trop sombres pour une épilation à lumière pulsée.

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

1610

Avis

89%

recommandent ce produit

11/02/2023

België

België

Acheteur vérifié

Fonctionne parfaitement

Après déjà deux séances, des zones de poils avaient disparues. Et ici, après 4 séance je n’ai presque plus de poils aux aisselles alors que je devais me raser max tous les deux jours. Poils fort diminué également aux jambes. Ravie de cet achat, je ne pensais pas qu’il marcherait aussi bien ! En espérant que cela va rester comme cela sur la durée :)

Avantages

Sans douleur

Contre

Long

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Épilateur à lumière pulsée

18/01/2019

België

België

Top top top

Cet épilateur a changé à vie, à dieu les poils, quel bonheur ! Il est simple à utiliser, ne fait pas mal’et Fonctionne bien. Déjà presque plus de poils après quelques mois d’utilisation. Le plus est l’appli Qui me rappelle mes séances, même mon copain s’y mis! :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 Épilateur à lumière pulsée

16/01/2019

België

België

Excellent produit

10/10 j’ai adoré et vraiment ce produits tien ces promesse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée

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  1. Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 82 % sur les demi-jambes

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips