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    • Dites adieu aux poils. Épilation efficace. Soin en douceur. Dites adieu aux poils. Épilation efficace. Soin en douceur. Dites adieu aux poils. Épilation efficace. Soin en douceur.

      Epilator Series 8000 Épilateur sans fil 100 % étanche

      BRE708/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Dites adieu aux poils. Épilation efficace. Soin en douceur.

      Notre épilateur le plus efficace pour une peau douce. Découvrez le premier épilateur au monde avec ProGuide et une visibilité à 360° pour une efficacité et une douceur incomparables.

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      Epilator Series 8000
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      Epilator Series 8000

      Épilateur sans fil 100 % étanche

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      Dites adieu aux poils. Épilation efficace. Soin en douceur.

      Oubliez votre routine d'épilation pendant 4 semaines maximum.

      • Utilisable sur peau humide ou sèche
      • Pour les jambes et le corps
      • Épilation efficace
      • 3 accessoires au total
      Une peau douce pendant près de 4 semaines

      Une peau douce pendant près de 4 semaines

      Oubliez votre routine d'épilation. Plus besoin d'attendre que les poils repoussent : il élimine des poils 3 fois plus courts que la cire.

      ProGuide. Moins de douleur, plus de confort cutané*

      ProGuide. Moins de douleur, plus de confort cutané*

      Le premier épilateur au monde avec ProGuide et une visibilité à 360° pour une efficacité et une douceur incomparables. ProGuide optimise l'angle d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort. La lumière LED à 360° vous permet de repérer et d'éliminer davantage de poils.

      Efficace et rapide. Éclairez, repérez, éliminez.

      Efficace et rapide. Éclairez, repérez, éliminez.

      Des résultats rapides et efficaces grâce à la technologie Double Action. Attrape même les poils les plus courts avec ses pinces en céramique. Retient et élimine les poils aussi courts que 0,5 mm. Pas besoin d'appuyer. Glisse en toute simplicité. La lumière LED intégrée révèle le moindre poil. Épilez vos deux demi-jambes en moins de 6 minutes.

      S'utilise sous la douche

      S'utilise sous la douche

      Douche ou lavabo : épilez-vous sur peau sèche ou humide, à votre convenance. L'eau chaude détend votre peau et rend l'épilation plus confortable. Les motifs antidérapants du manche améliorent la prise en main sous la douche.

      Facile. 60 min d'autonomie avec une seule charge. Sans câble.

      Facile. 60 min d'autonomie avec une seule charge. Sans câble.

      Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes en une seule charge. Sans interruption. Aucun cordon d'alimentation n'entrave vos mouvements : atteignez facilement même les zones les plus difficiles d'accès. Le nouveau design est doté d'une finition mate et de motifs antidérapants pour une meilleure prise en main sous la douche.

      Un achat unique pour des années d'utilisation**

      Un achat unique pour des années d'utilisation**

      Un achat unique qui dure des années.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Trousse
        Oui
        Tête d'épilation
        Oui
        ProGuide
        Oui

      • Alimentation

        Type de batterie
        Li-ion
        Charge
        3 heures
        Charge rapide
        Oui
        Autonomie de la batterie
        60 minutes

      • Spécificités techniques

        Tension
        5 V / 1,5 A
        Nombre de points d'accroche
        32
        Câble USB-A
        Oui
        Actions d'épilation vitesse 1
        64 000 actions d'épilation par minute
        Actions d'épilation vitesse 2
        70 400 actions d'épilation par minute
        Adaptateur secteur
        Non

      • Caractéristiques

        Réglages de vitesse
        2
        Sans fil
        Oui

      • Facile d'utilisation

        Utilisable sur peau humide ou sèche
        Oui
        Voyant
        Oui

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      • * avec garantie de 2 ans.

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      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

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