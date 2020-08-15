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  • Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
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Arrêté

Satinelle AdvancedÉpilateur 100 % étanche

BRE605/00

3.9
| (635) Avis

1 récompense

Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Fourni avec une tête d'épilation extra-large couvrant plus de surface à chaque passage.
Voir tous les avantages

Attrape fermement les poils, même les plus fins

Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins

  • Pour les jambes et le corps

  • Disques en céramique pour poils fins

  • Poignée en forme de S

  • Sans fil et rechargeable

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.

Tête d'épilation extra-large

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

Premier épilateur avec poignée en forme de S

La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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3.9

sur 6

635

Avis

15/08/2020

België

België

Acheteur vérifié

Épilation

Fonctionne très bien rien à dire sur l appareil ou son utilisation je le recommande vivement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche

27/06/2020

België

België

Acheteur vérifié

Très bon produit

J’emploie ce produit depuis quelques mois. Longue tenue, efficace, agréable d’utilisation et d’entretien. Je le recommande.

Avantages

Batterie , nettoyage , prise en main, efficacité

Contre

Aucun pour le moment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE620/00 Épilateur 100 % étanche

02/08/2020

France

France

Acheteur vérifié

Rapide et efficace !!

L’épilateur est très efficace même sur le poil court et il est peu douloureux. Ces accessoires offrent plusieurs possibilités.

Avantages

Rapidité

Contre

La batterie est vide déchargée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche BRE640/10 Pour les jambes, le corps et le visage, 8 accessoires, sans fil et rechargeable, poignée en forme de S

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