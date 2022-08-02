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Satinelle Essential Épilateur compact sur secteur
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Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Comment utiliser les accessoires de mon épilateur Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
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Satinelle EssentialTête de rasage
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Satinelle EssentialBrossette de nettoyage
Satinelle EssentialAdaptateur secteur
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Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips