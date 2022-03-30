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StraightCareLisseur Vivid Ends

BHS675/00

4.9
| (26) Avis | 100% recommandent ce produit
Vos cheveux sous la lumière des projecteurs
Le lisseur Vivid Ends est notre premier lisseur conçu pour protéger les pointes fragiles. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, profitez de cheveux parfaitement lissés avec des pointes en bonne santé !
Voir tous les avantages

Jusqu'à 95 % de cheveux préservés des fourches*

Vos cheveux sous la lumière des projecteurs

  • avec technologie SplitStop

  • pour la prévention des fourches

  • Fonction ionique

  • Infusion kératine

Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches

Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. Il s'agit de l'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques en céramique ultra lisses pour préserver la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques limitent au maximum les frottements pour une protection optimale contre les fourches.

Capteur UniTemp pour des cheveux parfaitement lissés à une chaleur réduite

Capteur UniTemp pour des cheveux parfaitement lissés à une chaleur réduite

Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive en offrant une température plus constante pour une meilleure performance. Obtenez les mêmes résultats avec un réglage de 20 °C moins chaud**. Créez un style parfait grâce à des pointes pleines de vie.

Infusion kératine pour plus de soin

Infusion kératine pour plus de soin

La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.9

sur 6

26

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

30/03/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Avantages

lisse parfaitement

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

10/05/2018

France

France

Très bon lisseur

Maniable et facile à porter, design ergonomique et esthétique,bon rapport qualité/prix, permet de lisses les cheveux à une température basse sans aucune perte d'efficacité, niveau température de 130°C à 230°C. Inconvénients : pas de pochette thermorésistante ni sac de rangement livré avec, dommage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Oui, je recommande ce produit

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26/11/2020

België

België

Acheteur vérifié

voldoet perfect

voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik

Avantages

warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

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  1. au bout de 2 ans de simulation de lissage à 200°C, sur des cheveux européens moyens non fourchus

  2. température des cheveux et tests consommateurs par rapport au modèle HP8344