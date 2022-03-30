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avec technologie SplitStop
pour la prévention des fourches
Fonction ionique
Infusion kératine
Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. Il s'agit de l'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques en céramique ultra lisses pour préserver la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques limitent au maximum les frottements pour une protection optimale contre les fourches.
Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive en offrant une température plus constante pour une meilleure performance. Obtenez les mêmes résultats avec un réglage de 20 °C moins chaud**. Créez un style parfait grâce à des pointes pleines de vie.
La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.
4.9
sur 6
26
Avis
100%
recommandent ce produit
kiri3030
30/03/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Avantages
lisse parfaitement
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
EwaB
10/05/2018
France
Très bon lisseur
Maniable et facile à porter, design ergonomique et esthétique,bon rapport qualité/prix, permet de lisses les cheveux à une température basse sans aucune perte d'efficacité, niveau température de 130°C à 230°C. Inconvénients : pas de pochette thermorésistante ni sac de rangement livré avec, dommage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
nov**2050
26/11/2020
België
Acheteur vérifié
voldoet perfect
voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik
Avantages
warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
au bout de 2 ans de simulation de lissage à 200°C, sur des cheveux européens moyens non fourchus
température des cheveux et tests consommateurs par rapport au modèle HP8344