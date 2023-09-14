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StyleCareBoucleur

BHB864/00

4.7
| (17) Avis | 100% recommandent ce produit
Des boucles parfaites d'un simple geste
Créez facilement des boucles classiques impeccables avec notre nouveau boucleur. Grâce à son revêtement en céramique tourmaline, vos cheveux sont protégés, sans frisottis et brillants. La température jusqu'à 200 °C vous permet de créer de magnifiques boucles d'un simple geste.
Voir tous les avantages

Des boucles parfaites d'un simple geste

  • Corps chauffant medium de 25 mm

  • Céramique tourmaline

  • Réglage numérique de la température

Céramique tourmaline pour des cheveux doux et brillants

Céramique tourmaline pour des cheveux doux et brillants

Le corps chauffant lisse en céramique préserve la beauté de vos cheveux lorsque vous l'utilisez. Il est imprégné de tourmaline, pour des boucles douces et brillantes.

8 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

L'affichage numérique avec 8 réglages de température vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

Jusqu'à 200 °C pour des résultats parfaits

Jusqu'à 200 °C pour des résultats parfaits

La température élevée vous permet de styliser vos cheveux, afin d'obtenir le style bouclé que vous souhaitez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

17

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

14/09/2023

Italia

Italia

Bel risultato

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Avantages

la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo

Contre

Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli

25/04/2020

Italia

Italia

ottima qualita

ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli

Oui, je recommande ce produit

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28/01/2020

Italia

Italia

Piega perfetta con estrema facilità!

Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.

Avantages

Pratico, leggero, di facile uso

Contre

Nessuno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli

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