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Système de rasage Triple Protect
Coupe de près
Sabots bidirectionnels
S'utilise sous la douche
Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.
Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.
Choisissez parmi les longueurs de 2, 3 ou 5 mm selon vos goûts : les sabots bidirectionnels taillent dans toutes les directions pour un rasage facile et efficace sur l'ensemble du corps, même les zones intimes.
4.1
sur 6
743
Avis
84%
recommandent ce produit
ABK13
19/11/2024
France
Super produit, je recommande.
Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Stéphanedu44
24/07/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon produit, efficace, simple d'utilisation
Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.
Avantages
Efficacité, rapidité
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Vincentini208
02/10/2020
France
Super produit
Efficacité et douceur à la fois dans son utilisation et dans le résultat ! Sans risque de coupure grâce à sa tête de rasage adaptée pour les zones sensibles !
Avantages
Vrai tondeuse pour le corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
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