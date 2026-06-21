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Système de rasage Triple Protect
S'utilise sous la douche
À remplacer tous les 12 mois
Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.
Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.
La tondeuse corps est étanche à 100 % et vous pouvez l'utiliser sur peau sèche ou humide pour une utilisation pratique et un confort absolu à chaque fois. De plus, elle est facile à nettoyer.
4.4
sur 6
120
Avis
95%
recommandent ce produit
Franz Josef
21/06/2026
België
Acheteur vérifié
Aan te bevelen
Zacht voor de huid, genoeg hulpstukken, goede prijs/kwaliteit. Geluidsproductie iets hoger dan het PHILIPS scheerapparaat, maar dat komt waarschijnlijk door het mes systeem
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Flexibel 2D-scheerhoofd en trim- en scheersysteem
Date of Use 2026-05-25
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Flexibel 2D-scheerhoofd en trim- en scheersysteem
Date of Use 2026-05-25
Hektor45
15/03/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Schöner Intimrasierer
Gutes Gerät, schneidet behutsam und zuverlässig und wird ergänzt von nützlichen Assesoires
Avantages
Gründliches Schergerät
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
ForzaNapoli
11/12/2025
Deutschland
Acheteur vérifié
Besser als gedacht!
Ich hatte den Vorgängermodell um ein Jahrzehnt benutzt, eigentlich läuft noch einwandfrei. Ich wollte nichtsdestotrotz das neue Gerät kaufen. Also macht sein Job besser als erwartet bzw. als das alte Gerät. Insgesamt bin ich damit insbesondere im Intimbereich sehr zufrieden. Philips ist für mich nicht nur eine Garantie von Qualität und Zuverlässigkeit, sondern auch für Top-Kundenservice.
Avantages
Sehr sanft aber scharf
Contre
Bisher keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.