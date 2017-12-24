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Arrêté
ADR81BLX1
Résolution Full HD 1080p
Détecteur automatique de collision
Indice de fatigue et alerte conducteur
EasyCapture pour les accidents
Dès que vous démarrez votre véhicule, l'enregistreur de conduite se met automatiquement en marche.
En cas de collision, un enregistrement d'urgence est automatiquement sauvegardé afin de conserver les preuves et d'éviter d'écraser le contenu concerné.
L'indice de fatigue indique l'évolution de la fatigue du conducteur. L'appareil lance un avertissement visuel et sonore lorsqu'il est conseillé que le conducteur se repose.
3.7
sur 6
7
Avis
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Cet avis concerne le produit ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
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Pingpong76
17/04/2017
France
Acheteur vérifié
Bon rapport qualité/prix Manque le saNs fil. Manque lasurveillance du véhicule en stationnement
Pour le prix , il faudrait un peu plus de fonction, voir ci dessus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ADR810 ADR81BLX1 Caméra embarquée pour voiture
Oui, je recommande ce produit
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