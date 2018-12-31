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Arrêté
AC2936/13
Purifie les pièces jusqu'à 98 m²
Débit d'air pur (CADR) de 380 m³/h
Filtre HEPA et charbon actif
Connecté à l'application CleanHome+
L'entrée d'air à 360° est efficace pour les pièces mesurant jusqu'à 98 m². Elle répartit l'air pur dans tous les recoins de la pièce. Les performances s'en trouvent améliorées, avec un CADR (débit d'air pur) de 380 m³/h (2). Il faut seulement 6 minutes pour purifier 20 m². (1)
Le système de filtration à 3 couches avec filtre HEPA NanoProtect et charbon actif ainsi que préfiltre piège 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron (4). Vous êtes ainsi à l'abri des PM2.5, des bactéries, du pollen, de la poussière, des allergènes d'acariens, des squames d'animaux, des gaz et autres polluants (7). Certifié par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).
Piège les aérosols, y compris ceux qui peuvent contenir des virus respiratoires. D'après un test indépendant réalisé par Airmid Health group, il élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air (3). Également testé pour le coronavirus (5).
Notation globale
(1) Dans l'air traversant le filtre ; il s'agit de la durée théorique d'une purification totale, calculée en divisant son Clean Air Delivery Rate (Débit d'air pur, CADR) de 380 m³/h par un volume de pièce de 48 m² (soit une pièce de 20 m² avec une hauteur sous plafond de 2,4 m).
(2) CADR testé par un laboratoire tiers certifié, conformément à la norme GB/T18801-2015. Suite aux améliorations apportées à notre méthode de test et au contrôle qualité, les valeurs CADR ont été revues à la hausse. Si cette information n'a pas été mise à jour sur son emballage, ayez l'assurance que le produit présente la spécification supérieure indiquée en ligne.
(3) Test réalisé par Airmid Healthgroup Ltd dans une chambre de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air ; réduction mesurée en mode Turbo au bout de 10-20 minutes. À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas de la Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection (US EPA).
(4) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par l'IUTA conformément à la norme DIN 71460-1.
(5) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.
(6) La durée de vie recommandée pour l'appareil est basée sur un calcul théorique des valeurs régionales annuelles moyennes des particules d'air nocives à l'extérieur, sur la base de 16 heures d'utilisation quotidienne du purificateur d'air en mode Automatique.
(7) Test d'efficacité réalisé sur le matériau de filtration après 1 passage avec un flux d'air à 5,33 cm/s, par un laboratoire tiers, avec l'air traversant le filtre ; test réalisé selon la norme JISB 9908-2013
(8) La disponibilité d'Alexa et de Google Home dépend de votre situation géographique.
(9) La pression acoustique moyenne calculée à 1,5 m de l'appareil, basée sur des mesures conformes à la norme IEC 60704. Le niveau de pression acoustique dépend de la construction de la pièce, de la décoration et du positionnement de l'appareil et de l'auditeur.