(3) Test réalisé par Airmid Healthgroup Ltd dans une chambre de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air ; réduction mesurée en mode Turbo au bout de 10-20 minutes. À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas de la Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection (US EPA).