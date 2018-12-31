ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)
  • Purifie l'air en moins de 8 min (1)

Arrêté

Série 2000iPurificateur d'air

AC2936/13

Purifie l'air en moins de 8 min (1)
D'une simple pression sur un bouton, le purificateur d'air filtre les virus, allergènes et polluants invisibles de votre intérieur, pour un air pur et sûr. Il purifie rapidement et efficacement grâce à un CADR (Clean Air Delivery Rate ou débit d'air pur) de 380 m³/h.
Voir tous les avantages

Élimine 99,9 % des virus, allergènes et polluants (3, 4, 7)

Purifie l'air en moins de 8 min (1)

  • Purifie les pièces jusqu'à 98 m²

  • Débit d'air pur (CADR) de 380 m³/h

  • Filtre HEPA et charbon actif

  • Connecté à l'application CleanHome+

Hautes performances adaptées aux pièces mesurant jusqu'à 98 m²

Hautes performances adaptées aux pièces mesurant jusqu'à 98 m²

L'entrée d'air à 360° est efficace pour les pièces mesurant jusqu'à 98 m². Elle répartit l'air pur dans tous les recoins de la pièce. Les performances s'en trouvent améliorées, avec un CADR (débit d'air pur) de 380 m³/h (2). Il faut seulement 6 minutes pour purifier 20 m². (1)

Le filtre HEPA piège 99,97 % des particules de 0,003 micron

Le filtre HEPA piège 99,97 % des particules de 0,003 micron

Le système de filtration à 3 couches avec filtre HEPA NanoProtect et charbon actif ainsi que préfiltre piège 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron (4). Vous êtes ainsi à l'abri des PM2.5, des bactéries, du pollen, de la poussière, des allergènes d'acariens, des squames d'animaux, des gaz et autres polluants (7). Certifié par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).

Élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air

Élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air

Piège les aérosols, y compris ceux qui peuvent contenir des virus respiratoires. D'après un test indépendant réalisé par Airmid Health group, il élimine jusqu'à 99,9 % des virus et aérosols de l'air (3). Également testé pour le coronavirus (5).

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. (1) Dans l'air traversant le filtre ; il s'agit de la durée théorique d'une purification totale, calculée en divisant son Clean Air Delivery Rate (Débit d'air pur, CADR) de 380 m³/h par un volume de pièce de 48 m² (soit une pièce de 20 m² avec une hauteur sous plafond de 2,4 m).

  2. (2) CADR testé par un laboratoire tiers certifié, conformément à la norme GB/T18801-2015. Suite aux améliorations apportées à notre méthode de test et au contrôle qualité, les valeurs CADR ont été revues à la hausse. Si cette information n'a pas été mise à jour sur son emballage, ayez l'assurance que le produit présente la spécification supérieure indiquée en ligne.

  3. (3) Test réalisé par Airmid Healthgroup Ltd dans une chambre de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air ; réduction mesurée en mode Turbo au bout de 10-20 minutes. À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas de la Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection (US EPA).

  4. (4) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par l'IUTA conformément à la norme DIN 71460-1.

  5. (5) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.

  6. (6) La durée de vie recommandée pour l'appareil est basée sur un calcul théorique des valeurs régionales annuelles moyennes des particules d'air nocives à l'extérieur, sur la base de 16 heures d'utilisation quotidienne du purificateur d'air en mode Automatique.

  7. (7) Test d'efficacité réalisé sur le matériau de filtration après 1 passage avec un flux d'air à 5,33 cm/s, par un laboratoire tiers, avec l'air traversant le filtre ; test réalisé selon la norme JISB 9908-2013

  8. (8) La disponibilité d'Alexa et de Google Home dépend de votre situation géographique.

  9. (9) La pression acoustique moyenne calculée à 1,5 m de l'appareil, basée sur des mesures conformes à la norme IEC 60704. Le niveau de pression acoustique dépend de la construction de la pièce, de la décoration et du positionnement de l'appareil et de l'auditeur.