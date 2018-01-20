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  • Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant
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Xenon X-tremeVision gen2Lampe xénon pour éclairage automobile

85415XV2C1

4.5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant
Avec un faisceau lumineux puissant poussant à l'extrême l'émission de lumière, X-tremeVision gen2 est à la pointe de la technologie xénon. Ses performances remarquables permettent une conduite exceptionnelle, pour une sécurité et un confort accrus.
Voir tous les avantages

Ne manquez pas les bosses, virages ou obstacles sur la route

Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant

  • Type de lampe : D1S

  • 85 V, 35 W

  • Nombre de lampes : 1

Meilleure visibilité pour une conduite plus sûre et plus agréable

Meilleure visibilité pour une conduite plus sûre et plus agréable

La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xenon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Elle vous permet ainsi de remarquer les obstacles et les panneaux de signalisation routière plus tôt, pour un meilleur temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité aux couleurs naturelles de vos yeux. De plus, cet éclairage avant produit une lumière dont la température de couleur de 4 800 K respecte vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.

Philips a mis au point la technologie innovante Xénon HID

Philips a mis au point la technologie innovante Xénon HID

Les lampes Xenon HID (High Intensity Discharge) offrent deux fois plus d'éclairage pour une conduite plus sûre, quelles que soient les conditions. Des études ont démontré que l'éclairage automobile au xénon aidait les conducteurs à se concentrer sur la route et à distinguer les obstacles et la signalisation routière bien plus rapidement qu'avec des lampes traditionnelles. Quoi de mieux pour vaincre l'obscurité que d'utiliser une lumière blanche intense comparable à la lumière du jour ?

Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité

Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité

Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Ainsi, les lampes en verre quartz de Philips sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions élevées, les lampes en verre quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant, pour une meilleure expérience conduite, quel que soit le degré d'obscurité de la route devant vous.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

21/01/2022

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Avantages

Luminosidade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

Oui, je recommande ce produit

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