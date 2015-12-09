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Xenon VisionLampe xénon pour éclairage automobile

85415VIC1

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Conduisez en toute tranquillité
La lampe Philips Xenon Vision remplace la lampe défectueuse sans différence de couleur avec la lampe inchangée, grâce à la nouvelle technologie de remplacement d'une lampe à la fois. Idéale en remplacement, elle est en outre économique !
Voir tous les avantages

Idéale en produit de remplacement

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : D1S

  • 85 V, 35 W

  • Nombre de lampes : 1

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Fabricant primé d'ampoules de phare

Fabricant primé d'ampoules de phare

Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.

Spécificités Techniques

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Avis

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recommandent ce produit

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09/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

A value for money xenon bulb

Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb

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