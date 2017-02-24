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  • Une visibilité parfaite pour une sécurité maximale
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DayLight 9Feux de jour LED

12831WLEDX1

3.9
| (21) Avis
Une visibilité parfaite pour une sécurité maximale
La troisième génération de lampes pour éclairage de jour Philips associe style et visibilité. Avec sa nouvelle conception optique, la Philips Daylight9 offre une plus grande souplesse d'installation. Votre voiture sort du lot, grâce à une solution légale pour un usage sur voie publique.
Voir tous les avantages

Beau et lumineux sous tous les angles

Une visibilité parfaite pour une sécurité maximale

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Montage multi-angle pour un effet lumineux grand angle

Montage multi-angle pour un effet lumineux grand angle

Montage multi-angle pour un effet lumineux grand angle.

Nouvelle conception optique à 9 points LED

Nouvelle conception optique à 9 points LED

Les nouvelles lentilles dans les optiques produisent un éclairage de meilleure qualité. Un nouveau design a permis d'élargir l'angle de projection de la lumière d'une intensité légale sur la route.

Montage homologué sur angles de pare-chocs jusqu'à +/- 40°

Montage homologué sur angles de pare-chocs jusqu'à +/- 40°

La plage de montage des modules s'est élargie, jusqu'à +/- 40 degrés à l'horizontale, +/- 2 degrés à la verticale et +/- 32 degrés en diagonale.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

21

Avis

2

24/02/2017

France

France

Simple à installer, fonctionne efficacement

La notice n'est pas toujours très compréhensible mais finalement l'installation est très simple. L'épaisseur limitée permet une installation facile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED

29/12/2014

France

France

Qualité et prix

Je viens d'acquerir le Daylight Philips, il convient à tout type de voiture, il est tant utile que esthétique . Je vous le conseille, et en plus c'est produit original. Attention aux imitations

Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED

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14/10/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes und helles Tagfahrlicht, einfach einzubauen.

Ich habe dieses Tagfahrlicht gekauft um einen Toyota Corolla Verso damit auszurüsten. Meine Wahl fiel auf das Philips Daylight 9 weil es von den Abmessungen her genau in die Blende neben den Nebelscheinwerfern gepasst hat. Die Tagfahrleuchten sind sehr robust, der Korpus besteht aus massivem Aluguss. Pro Leuchte sind 9 LEDs verbaut, diese stehen in einem Winkel von 90° zur Horizontalen und strahlen indirekt über einen 45°-Spiegel und eine Streuscheibe ab. Das führt zu dem angenehmen Effekt, dass man die einzelnen LEDs im Betrieb nicht sieht, es entsteht eine homogen leuchtende Fläche. Der Einbau gestaltete sich sehr einfach, ich habe die mitgelieferten Halterungen auf die Blende geschraubt und die Leuchten eingeclipst. Da die Leuchten nur 3cm tief sind sieht das trotz "Aufbau" noch akzeptabel aus. Der elektrische Anschluss reduziert sich auf Masse, Dauerplus (über die Batterie) und den Pluspol des Standlichts (über einen mitgelieferten "Stromdieb"). Das Steuermodul erkennt automatisch wenn der Motor läuft, deshalb ist kein Schaltplus notwendig (es kann aber trotzdem angeschlossen werden bei Start/Stop oder Hybridmodellen). Die Tagfahrleuchten strahlen sehr hell und sind von der Leuchtstärke her mit den bekannten Serienlösungen vergleichbar. Insgesamt bin ich mit den Leuchten sehr zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht

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