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Type de lampe : H4
12 V, 60/55 W
Jusqu'à 30 % de visibilité en plus
Excellent rapport qualité-prix
Nombre de lampes : 1
Nos solutions d'éclairage produisent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Nos solutions d'éclairage sont également les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.
L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui permet effectivement de prévenir les accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
4.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Acheteur vérifié
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Avantages
scherp en helder licht
Contre
geen
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srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
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gargamel70
18/04/2013
Deutschland
Solide Fahrzeugbeleuchtung
Seit Jahren nutze ich Lampen der Marke Phillips. Da ich auch tagsüber mit Licht fahre und vorher die Night Guide nutzte, musste ich diese öfter wechseln, weil halt die höhere Leistng bei vielen Einsatzstunden ihren Tribut fordert. Als Ersatz hatte ich die Vision-Lampe. Was soll ich sagen: auch wenn's "nur" 30 % mehr Leuchtkraft ist, aber es ist mehr Leuchtkraft. Die Lampe leuchtet die Fahrbahn angemessen bis gut aus (je nach Asphaltbelag) und sie hat doch eine längere Lebensdauer - das Ganze zu einem unschlagbarem Preis. Sie wurde von mir zu Anfang als Ersatzlampe genutzt, aber seit fast einem Jahr nutze ich die Lampe ausschließlich! Somit gilt: Für Vielfahrer die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren und trotzdem auch bei Nacht/schlechtem Wetter gut sehen wollen führ kein Weg an der Vision vorbei! Überzeugendes Produkt...auch wenn ich sie wohl so schnell nicht brauchen werde, ABER im Kofferraum liegen schon die Vision-Ersatzbirnen. :-)
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