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Arrêté
12342CVPBS2
Type de lampe : H4
Lot de : 2
12 V, 60/55 W
Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.
Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.
4.3
sur 6
4
Avis
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Oui, je recommande ce produit
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OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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airvk
18/07/2014
Nederland
Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal
Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...
Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
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