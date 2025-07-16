Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    Assistance Philips

    Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?

    Publié le 16 juillet 2025

    Les applications Philips Sonicare et Philips Sonicare for Kids sont disponibles pour Android et iOS. La liste ci-dessous indique si l'application est disponible dans votre pays.  

    L'application Philips Sonicare for Kids est disponible au Bélarus. Elle n'est pas disponible en Grèce, au Koweït, au Portugal, en Arabie Saoudite, en Serbie, au Kazakhstan, en Israël, en Turquie et aux Émirats Arabes Unis. 

     

    Amérique du Nord 

    Europe 

    Moyen-Orient 

    Asie-Pacifique 

    Afrique

    Canada 

    Autriche 

    Koweït 

    Australie 

    		Afrique du Sud

    États-Unis 

    Belgique 

    Arabie saoudite 

    Chine 

    		 

    Mexique

    Bulgarie 

    Émirats Arabes Unis 

    Japon

    		 

     

    Croatie 

     

    Malaisie

    		 

     

    République tchèque 

     

    Nouvelle-Zélande

    		 

     

    Danemark 

     

    		Singapour 

     

    Estonie 

     

    Corée du Sud

    		 

     

    Finlande  

     

    		Thaïlande 

     

    France 

     

    		 

     

    Allemagne  

     

     

    		 

     

    Grèce 

     

    		 

     

    Hongrie 

     

     

    		 

     

    Irlande 

     

     

    		 

     

    Italie 

     

     

    		 

     

    Lettonie 

     

     

    		 

     

    Lituanie 

     

     

    		 

     

    Luxembourg 

     

     

    		 

     

    Pays-Bas 

     

     

    		 

     

    Norvège 

     

     

    		 

     

    Pologne 

     

     

    		 

     

    Portugal 

     

     

    		 

     

    Roumanie 

     

     

    		 

     

    Russie 

     

     

    		 

     

    Serbie

     

     

    		 

     

    Slovaquie 

     

     

    		 

     

    Slovénie  

     

     

    		 

     

    Espagne  

     

     

    		 

     

    Suède 

     

     

    		 

     

    Suisse 

     

     

    		 

     

    Ukraine 

     

     

    		 
     Royaume-Uni  
         		 
     Kazakhstan
         		   
     Israël
         		   
     Turquie
         		   

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX3603/01 , HX9911/89 , HX7410/02 , HX7411/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7411/01 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7429/03 , HX7428/02 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7419/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX3601/01 , HX9992/31 , CP0555/01 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9992/11 , HX9992/44 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9913/18 , HX6782/02 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9912/18 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX6221/21 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX6352/42 , HX9601/03 , HX9661/02 , HX6856/29 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9691/02 , HX6833/28 , HX6800/35 , HX6859/63 , HX6870/47 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX9681/01 , HX3412/07 , HX3412/34 , HX3412/06 , HX6830/47 , HX6807/63 , HX6877/29 , HX6809/35 , HX6807/35 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6222/45 , HX6836/24 , HX6807/51 , HX6800/28 , HX8935/33 , HX6232/59 , HX6856/10 , HX6851/34 , CP0754/01 , CP0755/01 , HX6888/88 , HX6836/29 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6803/63 , HX6803/64 , HX6805/28 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6830/34 , HX6830/53 , HX6837/28 , HX6837/34 , HX6848/92 , HX6850/64 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6859/35 , HX6870/34 , HX6888/63 , HX6870/53 , HX6851/29 , HX6859/34 , CP0557/01 , CP0556/01 , HX6859/29 , HX6871/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6850/47 , CP0535/01 , HX6837/24 , HX6809/34 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX6311/12 , CP0541/01 , CP0546/01 , HX9339/89 , HX9395/88 , HX9354/38 , HX9924/23 , HX9192/01 , HX9392/39 , HX9395/88R1 , HX9382/36R1 , HX9382/36 , CP0474/01 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93 , HX6232/41 , HX6611/27 , HX9393/93R1 , HX9363/63 , HX9944/03 , HX9984/07 , HX9984/17 , HX9903/03 , HX9954/53 , HX9924/13 , HX9903/13 , HX9924/03 , HX8911/01 , HX6713/11 , HX6732/37 , HX6912/51 , HX6922/03 , HX8923/34 , HX6311/K3 , HX9394/92 , HX9398/20 , HX6762/35 , HX6971/59 , HX6721/35 , HX9312/04 , HX6971/33 , CP0473/01 , HX6232/20 , HX6942/14 , HX6341/02 , HX3212/04 , HX6392/02 , HX9342/09 , HX9394/40 , HX6231/12 , HX9382/09 , HX6201/15 , HX9142/31 , HX9182/32 , HX6231/08 , HX6361/02 , HX9342/02 , HX9142/10 , HX6341/07 , HX6322/04 , HX9352/30 , HX3212/24 , HX3212/15 , HX6238/10 , HX8911/02 , HX8982/02 , HX9112/12 , HX9172/14 , HX9372/04 , HX6972/35 , HX6972/03 , HX6921/06 , HX6512/45 , CP0471/01 , HX6321/03 , HX6321/02 , HX6232/02 , HX6632/15 , HX6601/03 , HX6631/01 , HX6732/42 , HX9332/34 , HX6512/02 , HX6762/43 , HX9334/34 , HX6231/01 , HX9362/67 , HX6712/43 , HX6733/43 , HX6732/43 , HX6973/53 , CP0472/01 , HX6973/54 , HX9333/24 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX6511/33 , HX6733/33 , CP0467/01 , HX9352/05 , HX9112/02 , HX9172/10 , HX6711/02 , HX6902/02 , HX6730/02 , HX5350/02 , HX9182/10 , HX9322/12 , HX9382/04 , HX9332/05 , HX9332/12 , HX9332/03 , HX9332/04 , HX6901/99 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6732/33 , HX6995/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6730/33 , HX6932/34 , HX6972/34 , HX6986/03 , HX6781/02 , HX6992/10 , HX6781/09 , HX6982/17 , HX6982/19 , HX6511/50 , HX6731/02 , HX6732/02 , HX5581/02 , HX6932/10 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX5752/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    Un cadeau de bienvenue de 10€ de réduction
    Des offres exclusives et un accès anticipé aux promotions
    Soyez le premier informé des innovations Philips et recevez des conseils pour un mode de vie sain

    Inscrivez-vous pour en profiter :

    *
    Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
    Qu'est-ce que cela signifie ?
    * Cliquez ici pour lire les conditions de l'offre de bienvenue.

    Découvrez
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.