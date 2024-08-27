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Philips-ondersteuning

De verbinding tussen de babyunit en de app wordt vaak verbroken

Als de verbinding tussen de babyunit en de Philips Avent-babyfoon+-app niet naar wens is, volg je de onderstaande stappen om de verbinding te verbeteren.

  • Controleer of het Wi-Fi-signaal sterk en stabiel is. Controleer de sterkte van het Wi-Fi-signaal op de instellingenpagina van de app. Het werkt het beste wanneer 'Excellent' (Uitstekend) of 'Good' (Goed) wordt weergegeven. Gebruik een Wi-Fi-repeater voor een sterker signaal.
  • Zorg dat je de nieuwste versie van de Philips Avent-babyfoon+-app gebruikt. Als dit niet het geval is, update je de app op je smartphone.
  • Start de Philips Avent-babyfoon+-app opnieuw op je smartphone.
  • Start de modem en/of de router opnieuw op.
  • Start de babyunit opnieuw op door op de aan/uitknop te drukken.

Heb je nog steeds problemen met de verbinding? Als geen van deze tips helpen, neem dan contact met ons op.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .

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