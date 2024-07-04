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Philips-ondersteuning

Ik kan de USB-adapter/-oplader voor mijn Philips-product niet vinden

Raadpleeg de onderstaande informatie als u de USB-adapter/-oplader voor het Philips-apparaat niet kunt vinden. 

Deze informatie heeft betrekking op de HQ87-adapter voor het aansluiten van een USB-A-oplaadkabel op een stopcontact. Deze is relevant voor Philips-scheerapparaten, verzorgings- en schoonheidsproducten die worden geleverd met een USB-oplaadkabel (inclusief scheerapparaten, OneBlade, ladyshaves en alles-in-één trimmers).

De beschikbaarheid varieert per locatie, dus kies de juiste sectie voor uw land.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: MG7962/30 , MG9531/15 , MG5941/15 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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