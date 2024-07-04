Ik kan de USB-adapter/-oplader voor mijn Philips-product niet vinden
Raadpleeg de onderstaande informatie als u de USB-adapter/-oplader voor het Philips-apparaat niet kunt vinden.
Deze informatie heeft betrekking op de HQ87-adapter voor het aansluiten van een USB-A-oplaadkabel op een stopcontact. Deze is relevant voor Philips-scheerapparaten, verzorgings- en schoonheidsproducten die worden geleverd met een USB-oplaadkabel (inclusief scheerapparaten, OneBlade, ladyshaves en alles-in-één trimmers).
De beschikbaarheid varieert per locatie, dus kies de juiste sectie voor uw land.
Als u in de Verenigde Staten woont, klik dan hier om een adapter aan te vragen. U zult het volledige modelnummer moeten invoeren (inclusief de cijfers na de schuine streep). U vindt dit nummer op de verpakking of de bon/factuur voor het product.
Als u in Canada woont, kunt u telefonisch contact met ons opnemen om een adapter aan te vragen. Geef aan dat u een HQ87 USB-adapter nodig hebt voor het product.
Als u in Europa, Azië, Afrika, Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (met uitzondering van de VS en Canada) of Oceanië woont, klik dan hier en zoek naar 'HQ87' of 'USB-wandadapter' in de zoekbalk bovenaan de pagina. De zoekbalk bovenaan deze pagina is geoptimaliseerd om ondersteuningsinformatie over producten te vinden. Daarom is het belangrijk om op de link te klikken en de zoekfunctie op de nieuwe pagina te gebruiken, niet op deze pagina.
Houd er ook rekening mee dat de adapter verschillende productnamen en modelnummers op verschillende versies van de Philips-website kan hebben (bijv. 'EU-stroomadapter' of 'CP1607/01'). Controleer de productbeschrijving. Als 'HQ87' wordt vermeld, is dit de juiste adapter voor het product.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:MG7962/30 , MG9531/15 , MG5941/15 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›