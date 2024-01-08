Er komt voedsel uit de kan tijdens het mengen

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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF885/01 , SCF883/02 , SCF881/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Kan ik de Philips Avent-babyvoedingmaker gebruiken voor opwarmen of ontdooien?
Is de Philips babyvoedingmaker BPA-vrij?
Wat is de maximale kooktijd van de Philips-babyvoedingmaker?
Wat is de maximale inhoud van de kom van de Philips-babyvoedingsmaker?
Is mijn Philips Avent-babyvoedingmaker vaatwasmachinebestendig?