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Philips-ondersteuning

Mijn snoerloze Philips 7000 series stofzuiger heeft minder zuigkracht

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuigkracht van uw Philips 7000 series stofzuiger niet aan uw verwachtingen voldoet: Zoek de modelnaam van uw stofzuiger op de steel en ontdek in de volgende secties hoe u dit eenvoudig zelf kunt oplossen.

7000-modellen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC6826/01R1 , XC7042/01R1 , XC7055/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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