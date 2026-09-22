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Philips-ondersteuning

Hoe maak ik mijn snoerloze Philips 5000 Series-stofzuiger schoon?

Raadpleeg de onderstaande hoofdstukken voor meer informatie over het schoonmaken van de stofemmer, het filter, de borstel en het waterreservoir van uw Philips 5000 Series SpeedPro (Aqua)-stofzuiger.
 

Stofzuigers uit de 5000-serie

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC6722/01R1 , XC5043/01 , XC5141/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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