Hoe maak ik mijn snoerloze Philips 5000 Series-stofzuiger schoon?

Stofemmer

Leeg de stofemmer na elk gebruik of wanneer het stof de MAX-indicator bereikt (afbeelding A1).. Om de stofemmer van uw snoerloze Philips-stofzuiger schoon te maken, volgt u deze eenvoudige stappen:

Schakel het apparaat uit (afbeelding A2).

Houd het apparaat in een hoek van 45 graden, zoals weergegeven in afbeelding A3. Verwijder de stofemmer door op de ontgrendelknop aan de onderkant van de emmer te drukken.

Tip: Verwijder de stofemmer terwijl u het apparaat rechtop houdt om morsen van vuil te voorkomen (afbeelding A4).

Houd de twee blauwe ingedeukte cirkels aan de zijkant van het gekleurde deel vast en til het uit de stofemmer (afbeelding A5).

Leeg het opgehoopte stof in de stofemmer boven de afvalbak (afbeelding A6).

Plaats de cycloon terug in de stofemmer en zorg ervoor dat de twee delen zijn uitgelijnd (afbeelding A7).

Plaats de stofemmer terug door eerst de filterzijde van de stofemmer uit te lijnen voordat u deze op zijn plaats zet (afbeelding A8).

Filter

Voor optimale prestaties van uw draadloze Philips-stofzuiger is het belangrijk om het filter regelmatig schoon te maken. Volg deze eenvoudige stappen:

Haal het filter omhoog om het uit de stofemmer te verwijderen (afbeelding B1).

Haal het wasbare schuimrubberfilter van de filterbehuizing (afbeelding B2).

Tik boven een afvalbak het vuil van het schuimrubberfilter en de filterbehuizing (afbeelding B3). U kunt de filterbehuizing grondig schoonmaken door er heel stevig mee tegen de rand van een afvalbak te tikken totdat er geen stof meer uit de filterbehuizing komt.

Spoel het schuimrubberfilter onder de kraan af en knijp het uit tot er schoon water uit komt (afbeelding B4). Spoel de filterbehuizing niet af.

Opmerking: voor het beste reinigingsresultaat laat u het water door het filter lopen met de vuile kant naar beneden, zodat het stof dat zich diep in het filter heeft vastgezet eruit wordt gespoeld.

Wacht 24 uur tot het schuimrubberfilter volledig droog is (afbeelding B5).

Opmerking: droog het sponsfilter niet in direct zonlicht, op de radiator of in de wasdroger.

Voor grondig onderhoud reinigt u de stofemmer en het gekleurde deel onder een

stromende kraan of in een warm sopje (afbeelding B6) en veegt u ze droog (afbeelding B8).

Zet de onderdelen weer in elkaar (afbeeldingen B7-10). Wanneer u de stofemmer terugplaatst, lijnt u eerst de filterzijde uit voordat u deze op zijn plaats zet (afbeelding B10).

Opmerking: voor optimale prestaties raden we u aan het filter van uw stofzuiger maandelijks schoon te maken en het filter om de 6 maanden te vervangen (accessoire XV1651).

Borstel

Uw draadloze Philips-stofzuiger heeft een roterende borstel in het mondstuk. Deze borstel kan verstopt raken met haar en moet regelmatig worden onderhouden. Volg onderstaande stappen om de borstel schoon te maken:

Schakel het apparaat uit (afbeelding C1).

Houd de knop aan de zijkant van het mondstuk met één hand vast terwijl u de borstel met de andere hand verwijdert. (Afbeelding C2).

Verwijder al het zichtbare vuil met de hand. Knip en verwijder eventuele verstrikte haren van de borstel (afbeelding C3).

Verwijder de zijkap (afbeelding C4) en haal de haren ertussen weg (afbeelding C5).

Plaats de borstel terug. De stofzuiger is klaar voor gebruik (afbeeldingen C6-8). Als u de borstel weer in elkaar zet, zorg dan voor een goede uitlijning door eerst de ene kant te plaatsen voordat u de andere kant vastklikt.

Opmerking: Verwijder ook eventueel vuil rond de mondstukwieltjes.

Waterreservoir

Om uw waterreservoir in goede staat te houden, raden we u aan deze eenvoudige stappen voor schoonmaken en drogen na elk gebruik uit te voeren:

Verwijder de doek van het waterreservoir (afbeelding D1).

Leeg het waterreservoir (afbeelding D2).

Vul het waterreservoir onder de kraan en schud het om achtergebleven reinigingsmiddel te verwijderen (afbeelding D3 en D4)

Leeg het waterreservoir volledig en laat het openstaan om te drogen. Zorg ervoor dat u de dop van het reservoir niet kwijtraakt tijdens opslag (afbeelding D5 en D6)

Maak de doek schoon door deze af te spoelen of te wassen in de wasmachine te plaatsen.