Hoe maak ik mijn snoerloze stofzuiger uit de Philips 8000-serie schoon?

Filter

Zorg ervoor dat u het filter regelmatig schoonmaakt om ervoor te zorgen dat uw snoerloze Philips-stofzuiger optimaal blijft presteren. Volg deze eenvoudige stappen:

Verwijder de filterbehuizing van het gekleurde gedeelte door deze linksom te draaien (afbeelding 8).

Verwijder het wasbare schuimrubberfilter van de filterbehuizing (afbeelding 9).

Tik op beide onderdelen boven een afvalbak om deze te reinigen (afbeelding 10).

Spoel het schuimrubberfilter (afbeelding 11) en knijp het uit tot er schoon water uit komt (afbeelding 12). Spoel de filterbehuizing niet af.

Opmerking : voor het beste reinigingsresultaat laat u het water door het filter lopen met het filterlipje naar beneden gericht, zodat het stof dat zich diep in het filter heeft vastgezet eruit wordt gespoeld.

Laat het filter 24 uur drogen (afbeelding 13).

Monteer de onderdelen opnieuw (afbeeldingen 14-16).

Zorg ervoor dat u eerst het uitstekende deel van de emmer uitlijnt voordat u deze op zijn plaats vastzet.

Voor meer gedetailleerde instructies kunt u de video hieronder bekijken.

Opmerking : Uw stofzuiger herinnert u er automatisch aan dat het tijd is om het filter schoon te maken door een i8-informatiecode weer te geven, gevolgd door een QR-code om een nieuw filter te bestellen (accessoire XV1681).

Wanneer het apparaat i8 weergeeft, kunt u op een willekeurige knop drukken (behalve de aan-uitknop) om de reinigingsanimatie te bekijken met stapsgewijze instructies voor het reinigen van het filter.

We raden u aan het filter te vervangen als na reiniging telkens weer een i8-bericht wordt weergegeven, of ten minste elke 6 maanden om maximale prestaties te garanderen.

De stofemmer is niet goed op het apparaat bevestigd