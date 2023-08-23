Hoe maak ik mijn snoerloze stofzuiger uit de Philips 8000-serie schoon?
Raadpleeg de onderstaande gedeelten voor meer informatie over het schoonmaken van de stofemmer, het filter, de borstel en het waterreservoir van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie. U kunt de modelnaam op de steel vinden en/of de onderstaande afbeelding bekijken.
Stofemmer Om de stofemmer van uw snoerloze Philips-stofzuiger te reinigen, volgt u de volgende eenvoudige stappen:
Schakel het apparaat uit (afbeelding 1).
Verwijder de emmer door op de ontgrendelknop te drukken terwijl u het apparaat in een hoek van 45 graden houdt (afbeelding 2).
Til het gekleurde gedeelte op om toegang te krijgen tot de emmer (afbeelding 3).
Tip:
als het moeilijk is om dit onderdeel uit de emmer te verwijderen, kunt u met uw platte hand rond de emmer tikken om het gekleurde deel een beetje los te maken.
Verwijderen is het eenvoudigst als u de hand die de emmer vasthoudt aan de onderkant plaatst en het gekleurde deel met uw andere hand optilt.
Leeg de stofemmer (afbeelding 4).
Spoel de stofemmer af onder de kraan. Gebruik de vaatwasser niet (afbeelding 5).
Zorg ervoor dat de stofemmer volledig droog is voordat u deze terugplaatst (afbeeldingen 6-7).
Zorg ervoor dat u eerst het uitstekende deel van de emmer uitlijnt voordat u deze op zijn plaats vastzet. Voor meer gedetailleerde instructies kunt u de bijbehorende video hieronder bekijken.
Filter Zorg ervoor dat u het filter regelmatig schoonmaakt om ervoor te zorgen dat uw snoerloze Philips-stofzuiger optimaal blijft presteren. Volg deze eenvoudige stappen:
Verwijder de filterbehuizing van het gekleurde gedeelte door deze linksom te draaien (afbeelding 8).
Verwijder het wasbare schuimrubberfilter van de filterbehuizing (afbeelding 9).
Tik op beide onderdelen boven een afvalbak om deze te reinigen (afbeelding 10).
Spoel het schuimrubberfilter (afbeelding 11) en knijp het uit tot er schoon water uit komt (afbeelding 12). Spoel de filterbehuizing niet af.
Opmerking: voor het beste reinigingsresultaat laat u het water door het filter lopen met het filterlipje naar beneden gericht, zodat het stof dat zich diep in het filter heeft vastgezet eruit wordt gespoeld.
Laat het filter 24 uur drogen (afbeelding 13).
Monteer de onderdelen opnieuw (afbeeldingen 14-16).
Zorg ervoor dat u eerst het uitstekende deel van de emmer uitlijnt voordat u deze op zijn plaats vastzet.
Voor meer gedetailleerde instructies kunt u de video hieronder bekijken.
Opmerking: Uw stofzuiger herinnert u er automatisch aan dat het tijd is om het filter schoon te maken door een i8-informatiecode weer te geven, gevolgd door een QR-code om een nieuw filter te bestellen (accessoire XV1681). Wanneer het apparaat i8 weergeeft, kunt u op een willekeurige knop drukken (behalve de aan-uitknop) om de reinigingsanimatie te bekijken met stapsgewijze instructies voor het reinigen van het filter. We raden u aan het filter te vervangen als na reiniging telkens weer een i8-bericht wordt weergegeven, of ten minste elke 6 maanden om maximale prestaties te garanderen. De stofemmer is niet goed op het apparaat bevestigd Als de stofemmer niet goed is bevestigd, kan dit problemen met de zuigkracht veroorzaken. Zorg ervoor dat de stofemmer goed is bevestigd door eerst de bovenkant van de stofemmer uit te lijnen voordat u deze op zijn plaats vastzet (zie onderstaande video op 1:11-1:15).
Borstel Uw snoerloze Philips-stofzuiger heeft een roterende borstel in het mondstuk. Deze borstel kan verstopt raken met haar en moet regelmatig worden onderhouden. Volg de onderstaande stappen om de borstel schoon te maken en bekijk de video voor meer informatie:
Schakel de stroom uit (afbeelding A1).
Verwijder de borstel door op de knop te drukken (afbeeldingen A2-A3).
Knip en verwijder eventuele verstrikte haren van de borstel (afbeelding A4).
Verwijder de zijkap aan de zijkant en knip de haren ertussen weg (afbeelding A5).
Plaats de borstel terug. Uw stofzuiger is klaar voor gebruik (afbeeldingen A5-A6).
Waterreservoir Om uw Aqua-mondstuk in goede staat te houden, raden we u aan deze eenvoudige stappen te volgen voor het schoonmaken en drogen na elk gebruik:
Verwijder de doek van het waterreservoir.
Leeg het waterreservoir (afbeelding B1).
Maak het waterreservoir schoon onder de kraan en schud het voorzichtig (afbeelding B4).
Laat het waterreservoir drogen en maak de doek schoon door hem schoon te spoelen of in de wasmachine te doen.We raden u aan de doek elke 6 maanden te vervangen (accessoire XV1700).
Hebben bovenstaande oplossingen geholpen? Zo niet, neem dan contact met ons op via www.philips.com/support voor verdere ondersteuning.
Stofemmer Volg de onderstaande stappen en bekijk de onderstaande video voor meer informatie:
Schakel het apparaat uit.
Verwijder de emmer door op de ontgrendelknop op de kruimelzuiger naast de stofemmer te drukken (afbeelding A1).
Verwijder het deksel en leeg de stofemmer (afbeeldingen A2-A3). Zorg ervoor dat ook haar en vuil dat vastzit in de cycloon worden verwijderd.
Verwijder het filter en reinig de binnenkant van de stofemmer met water of een vochtige doek (afbeeldingen A5-A6). Gebruik de vaatwasmachine niet.
Zorg ervoor dat de stofemmer volledig droog is voordat u deze terugplaatst (afbeeldingen A7-A9).
Filter Om ervoor te zorgen dat uw snoerloze Philips SpeedPro Max-stofzuiger optimaal presteert, is regelmatige reiniging van het filter van essentieel belang. Volg deze eenvoudige stappen:
Verwijder de emmer door op de knop op de kruimelzuiger naast de stofemmer te drukken (afbeelding B2).
Verwijder de filterhouder uit de stofemmer en verwijder het wasbare schuimrubberfilter uit de filterbehuizing (afbeeldingen B3-B4).
Tik boven een afvalbak op het schuimrubberfilter om los vuil te verwijderen en spoel het schuimrubberfilter af onder een kraan (afbeelding B5).
Knijp in het filter tot er schoon water uit komt (afbeeldingen B6-B7).
Spoel de filterbehuizing niet schoon, maar tik deze gewoon boven een afvalbak (afbeelding B8).
Laat het filter 24 uur drogen (afbeelding B9).
Monteer de onderdelen opnieuw (afbeelding B10).
Bekijk onderstaande video voor meer informatie. Opmerking:
Voor optimale prestaties raden we u aan het filter van uw stofzuiger maandelijks schoon te maken en het filter elke 6 maanden te vervangen.
Borstel Uw snoerloze Philips SpeedPro Max-stofzuiger heeft een roterende borstel in het mondstuk. Deze borstel kan verstopt raken met haar en moet regelmatig worden onderhouden. Volg de onderstaande stappen en bekijk de onderstaande video voor meer informatie:
Verwijder de borstel met de ontgrendelknop en verwijder de zijkap (afbeelding A1-A3)
Trek eventuele haarstrengen op de borstel en onder de kap er met de hand uit of gebruik een schaar (afbeelding A4).
Plaats de zijkap terug door erop te drukken totdat u een klik hoort en klik de borstel weer op zijn plaats (afbeelding A5-A7). Hierna kunt u de stofzuiger weer gebruiken.
Waterreservoir Wij raden u aan uw Aqua-reservoir na elk gebruik schoon te maken en te drogen. Zo kunt u dit in een paar eenvoudige stappen doen:
Verwijder de doek van het waterreservoir (afbeelding B1).
Leeg het waterreservoir (afbeelding B2).
Maak het waterreservoir schoon onder de kraan en schud het voorzichtig (afbeelding B3-B5).
Leeg het waterreservoir en laat het drogen (afbeelding B6-B8).
Maak de doek schoon door deze af te spoelen of in de wasmachine te plaatsen (afbeelding B9).
Tip: (XC8347 en XC8349): maak ook de zijkanalen van uw Aqua-mondstuk om de drie maanden schoon of als u merkt dat de prestaties afnemen. U kunt dit doen door de zijkanalen te openen en het vuil te verwijderen.
Hebben bovenstaande oplossingen geholpen? Zo niet, neem dan contact met ons op via www.philips.com/support voor verdere ondersteuning.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:XC8347/01R1 , XC8055/01 , XC8057/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›