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Philips-ondersteuning

Hoe maak ik mijn snoerloze stofzuiger uit de Philips 8000-serie schoon?

Raadpleeg de onderstaande gedeelten voor meer informatie over het schoonmaken van de stofemmer, het filter, de borstel en het waterreservoir van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie. U kunt de modelnaam op de steel vinden en/of de onderstaande afbeelding bekijken.
 

8000-modellen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XC8347/01R1 , XC8055/01 , XC8057/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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