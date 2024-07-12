Philips-ondersteuning De verbinding met mijn Philips Avent-babyfoon wordt verbroken

Als de verbinding tussen de ouder- en babyunit van je Philips Avent-babyfoon wordt verbroken, plaats je de units dicht bij elkaar en wacht je maximaal één minuut tot er verbinding is gemaakt. Demp de ouderunit als de twee dicht bij elkaar zijn.



Als de units na één minuut nog niet zijn gekoppeld, volg je de onderstaande stappen voor probleemoplossing:

Houd de knoppen voor het nachtlampje en rustgevende geluiden op de babyunit tegelijkertijd drie seconden ingedrukt. Het nachtlampje begint te knipperen. Houd de modus- en menuknoppen op de ouderunit tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt. Er verschijnt een QR-code op het scherm van de ouderunit. Houd de babyunit ongeveer 20 cm van het scherm met de camera naar de QR-code gericht. Wanneer de camera de code scant, speelt de babyunit een melodie af om aan te geven dat het koppelen is gelukt. Het streamen van video begint op de ouderunit binnen 10 tot 20 seconden.