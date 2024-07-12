De verbinding met mijn Philips Avent-babyfoon wordt verbroken

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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Hoe maak ik verbinding met mijn Philips Avent-babyfoon?
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Hoe koppel ik mijn apparaten met de Philips Avent Baby Monitor+-app?