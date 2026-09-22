Mijn snoerloze Philips AquaTrio-stofzuiger geeft een foutcode weer

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Lees de informatie in ons artikel voor meer informatie over de fout, het pictogram of de informatiecode op het scherm van het apparaat uit de AquaTrio 7000- of 9000-serie en hoe u het probleem kunt oplossen.
Bekijk de onderstaande afbeelding.
Bekijk ook de onderstaande afbeelding om te zien welke pictogrammen bij de fout- en informatiecodes horen.
Foutcodes:
E1
De foutcode E1 betekent dat er een systeemfout is opgetreden op het apparaat. Om het probleem op te lossen, koppelt u het apparaat los van de adapter en sluit u het apparaat vervolgens weer aan op de adapter. Probeer vervolgens het apparaat opnieuw op te starten. Als de oplossing niet werkt, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact met ons op.
E2
De foutcode E2 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als 53) betekent dat de temperatuur in de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt, bewaard of opgeladen, te laag is. Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte hoger is dan 5 °C. Neem contact met ons op als het apparaat bij de juiste temperatuur wordt gebruikt en bewaard en de foutcode nog steeds wordt weergegeven.
E3
De foutcode E3 betekent dat de temperatuur in de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt, bewaard of opgeladen, te hoog is. Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte lager is dan 35 °C. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen (in de buurt van hete fornuizen, in magnetrons of op inductiekookplaten). Neem contact met ons op als het apparaat bij de juiste temperatuur wordt gebruikt en bewaard en de foutcode nog steeds wordt weergegeven.
Informatiecodes:
i1
De informatiecode i1 betekent dat het vuilwaterreservoir van de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie vol is. Maak het leeg.
i3
De informatiecode i3 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als !E) betekent dat het AquaSpin-mondstuk van de stofzuiger uit de Philips 7000-serie vastzit. Het apparaat wordt uitgeschakeld om veiligheidsredenen. Controleer of er bijvoorbeeld een snoer of speelgoed vastzit in het mondstuk. Controleer ook de borstels, lagers, motoronderdelen en de kappen op haar of andere obstakels en verwijder deze. Als er geen obstakels zijn, kunt u het probleem mogelijk al oplossen door het apparaat uit en weer in te schakelen.
i5
De informatiecode i5 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als !2) betekent dat de luchtinlaatopeningen van de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie zijn geblokkeerd. De zogenaamde luchtinlaatopeningen bevinden zich in het mondstuk. Controleer deze op verstoppingen en verwijder deze. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, controleert u het hele luchtkanaal op verstoppingen en verwijdert u deze. Dit verwijst naar het mondstuk, de buis en het natte filter.
i6
De informatiecode i6 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als !9) betekent dat u de stekker van de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie uit het stopcontact moet halen om deze te kunnen gebruiken, anders kan deze niet worden ingeschakeld. Alleen tijdens het AutoClean-programma en tijdens het opladen is het mogelijk om de stekker van het apparaat in het stopcontact te laten.
i7
De informatiecode i7 betekent dat de verkeerde oplader is aangesloten op de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie. U kunt het apparaat alleen opladen met de bijgeleverde adapter. Gebruik alleen de 34 V-adapter S036-1A340100HE. U vindt het bijbehorende adapternummer op de adapter. Een vervangende adapter is verkrijgbaar onder onderdeelnummer XV1793.
AutoClean
Het 'AutoClean'-pictogram op het scherm betekent dat de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie het AutoClean-proces uitvoert.
Borstel vervangen
Het pictogram 'Borstel vervangen' op het scherm van de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie herinnert u eraan de microvezelborstels in het AquaSpin-mondstuk te vervangen. Vervangende microvezelborstels zijn verkrijgbaar onder onderdeelnummer XV1793 op onze website.
E1
De foutcode E1 betekent dat er een systeemfout is opgetreden op het apparaat. Probeer een of beide van de volgende opties om dit probleem op te lossen:
Bekijk ook de onderstaande afbeelding om te zien welke pictogrammen bij de informatiecodes horen.
i1
De informatiecode i1betekent dat het vuilwaterreservoir van de Philips-stofzuiger uit de 9000-serie vol is. Leeg het vuilwaterreservoir.
i2
De informatiecode i2 betekent dat het AquaSpin-mondstuk niet (correct) is aangesloten. Sluit het AquaSpin-mondstuk aan.
i3
De informatiecode i3 betekent dat het AquaSpin-mondstuk van de Philips-stofzuiger uit de 9000-serie vastzit. Het apparaat wordt uitgeschakeld om veiligheidsredenen. Controleer of er bijvoorbeeld een snoer of speelgoed vastzit in het mondstuk. Controleer ook de borstels, lagers, motoronderdelen en de kappen op haar of andere obstakels en verwijder deze. Als er geen obstakels zijn, kunt u het probleem mogelijk al oplossen door het apparaat uit en weer in te schakelen.
i4
De informatiecode i4 betekent dat het LED-mondstuk vastzit. Het apparaat wordt uitgeschakeld om veiligheidsredenen als er iets vastzit in het mondstuk (bijvoorbeeld een snoer of speelgoed). Controleer de borstelrol en de rest van het mondstuk op haar of andere obstakels en verwijder deze. Als er geen obstakels zijn, kunt u het probleem mogelijk oplossen door het apparaat uit en weer in te schakelen. Bekijk de video voor stapsgewijze instructies voor het schoonmaken van de borstel van het apparaat:
i5
De informatiecode i5 betekent dat de luchtinlaatopeningen van de Philips-stofzuiger uit de 9000-serie zijn geblokkeerd. De zogenaamde luchtinlaatopeningen bevinden zich in het mondstuk. Controleer deze op verstoppingen en verwijder deze. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, controleert u het hele luchtkanaal op verstoppingen en verwijdert u deze. Voor alleen de stofzuiger verwijst dit naar het mondstuk, de buis, het filter, vortexzoeker, de lange spleetzuigmond, en de kleine turboborstel. Voor de stofzuiger en dweil verwijst dit naar het mondstuk, de buis en het natte filter.
i6
De informatiecode i6 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als !9) betekent dat u de stekker van de Philips-stofzuiger uit de 9000-serie uit het stopcontact moet halen om deze te kunnen gebruiken, anders kan deze niet worden ingeschakeld. Alleen tijdens het AutoClean-programma en tijdens het opladen is het mogelijk om de stekker van het apparaat in het stopcontact te laten.
i7
De informatiecode i7 betekent dat de verkeerde oplader is aangesloten op de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie. U kunt het apparaat alleen opladen met de bijgeleverde adapter. Gebruik alleen de 34 V-adapter S036-1A340100HE. U vindt het bijbehorende adapternummer op de adapter. Een vervangende adapter is verkrijgbaar onder onderdeelnummer XV1793.
De informatiecode i10 betekent dat de batterij niet is geplaatst. Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst Bekijk de onderstaande video voor verdere instructies:
AutoClean
Als het pictogram 'AutoClean' op het scherm verschijnt, is de Philips-stofzuiger uit de 9000-serie bezig met het AutoClean-proces.
Borstel vervangen
Het pictogram 'Borstel vervangen' op het scherm van de Philips-stofzuiger uit de 9000-serie herinnert u eraan dat u de microvezelborstels in het AquaSpin-mondstuk moet vervangen. Vervangende microvezelborstels zijn verkrijgbaar onder onderdeelnummer XV1793 op onze website.
Filter reinigen
Het pictogram 'Filter reinigen' op het scherm van de Philips-stofzuiger uit de 9000-serie herinnert u eraan het filter van de stofzuiger schoon te maken.
Bekijk de onderstaande video voor stapsgewijze instructies voor het schoonmaken van het filter.
Filter vervangen
Het pictogram 'Filter vervangen' op het scherm van de Philips-stofzuiger uit de 9000-serie herinnert u eraan het filter van uw stofzuiger te vervangen. Vervangende filters zijn verkrijgbaar onder onderdeelnummer XV1791 op onze website.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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