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Philips-ondersteuning

Mijn snoerloze Philips AquaTrio-stofzuiger geeft een foutcode weer

Lees de informatie in ons artikel voor meer informatie over de fout, het pictogram of de informatiecode op het scherm van het apparaat uit de AquaTrio 7000- of 9000-serie en hoe u het probleem kunt oplossen.

Bekijk de onderstaande afbeelding.

aquatrio 9000-serie

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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