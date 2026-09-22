Mijn snoerloze Philips AquaTrio-stofzuiger geeft een foutcode weer

Bekijk ook de onderstaande afbeelding om te zien welke pictogrammen bij de fout- en informatiecodes horen.



Foutcodes:

E1

De foutcode E1 betekent dat er een systeemfout is opgetreden op het apparaat. Om het probleem op te lossen, koppelt u het apparaat los van de adapter en sluit u het apparaat vervolgens weer aan op de adapter. Probeer vervolgens het apparaat opnieuw op te starten. Als de oplossing niet werkt, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact met ons op.



E2

De foutcode E2 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als 53) betekent dat de temperatuur in de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt, bewaard of opgeladen, te laag is. Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte hoger is dan 5 °C. Neem contact met ons op als het apparaat bij de juiste temperatuur wordt gebruikt en bewaard en de foutcode nog steeds wordt weergegeven.



E3

De foutcode E3 betekent dat de temperatuur in de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt, bewaard of opgeladen, te hoog is. Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte lager is dan 35 °C. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen (in de buurt van hete fornuizen, in magnetrons of op inductiekookplaten). Neem contact met ons op als het apparaat bij de juiste temperatuur wordt gebruikt en bewaard en de foutcode nog steeds wordt weergegeven.



Informatiecodes:

i1

De informatiecode i1 betekent dat het vuilwaterreservoir van de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie vol is. Maak het leeg.



i3

De informatiecode i3 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als !E) betekent dat het AquaSpin-mondstuk van de stofzuiger uit de Philips 7000-serie vastzit. Het apparaat wordt uitgeschakeld om veiligheidsredenen. Controleer of er bijvoorbeeld een snoer of speelgoed vastzit in het mondstuk. Controleer ook de borstels, lagers, motoronderdelen en de kappen op haar of andere obstakels en verwijder deze. Als er geen obstakels zijn, kunt u het probleem mogelijk al oplossen door het apparaat uit en weer in te schakelen.



i5

De informatiecode i5 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als !2) betekent dat de luchtinlaatopeningen van de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie zijn geblokkeerd. De zogenaamde luchtinlaatopeningen bevinden zich in het mondstuk. Controleer deze op verstoppingen en verwijder deze. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, controleert u het hele luchtkanaal op verstoppingen en verwijdert u deze. Dit verwijst naar het mondstuk, de buis en het natte filter.



i6

De informatiecode i6 (ziet er ondersteboven mogelijk uit als !9) betekent dat u de stekker van de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie uit het stopcontact moet halen om deze te kunnen gebruiken, anders kan deze niet worden ingeschakeld. Alleen tijdens het AutoClean-programma en tijdens het opladen is het mogelijk om de stekker van het apparaat in het stopcontact te laten.



i7

De informatiecode i7 betekent dat de verkeerde oplader is aangesloten op de Philips-stofzuiger uit de 7000-serie. U kunt het apparaat alleen opladen met de bijgeleverde adapter. Gebruik alleen de 34 V-adapter S036-1A340100HE. U vindt het bijbehorende adapternummer op de adapter. Een vervangende adapter is verkrijgbaar onder onderdeelnummer XV1793.