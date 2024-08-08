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Philips-ondersteuning

De OneBlade 360 met connectiviteit koppelt niet met mijn telefoon

Als de OneBlade 360 met connectiviteit niet wordt opgeladen, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.

Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende stap.

*Deze informatie is alleen van toepassing op de OneBlade 360 met connectiviteit. Gebruikers van andere OneBlade-modellen kunnen hun apparaat handmatig toevoegen aan hun OneBlade-profiel in de app, maar kunnen geen verbinding maken via Bluetooth.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP4631/65 , QP4530/30 .

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