De OneBlade 360 met connectiviteit koppelt niet met mijn telefoon

Als het besturingssysteem van uw mobiele apparaat is bijgewerkt sinds u uw OneBlade voor het laatst hebt gekoppeld, kan dit de oorzaak van het probleem zijn.



U kunt dit probleem oplossen door de verbinding tussen uw OneBlade en de app te resetten aan de hand van de volgende stappen:

Ontkoppel uw OneBlade: houd de aan-uitknop op uw OneBlade 10 seconden ingedrukt om de verbinding te resetten. De lichtring begint blauw te knipperen. Ontkoppel uw mobiele apparaat: open de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat en selecteer uw OneBlade in de lijst met gekoppelde apparaten. Tik op 'Ontkoppelen' of 'Vergeten' om uw OneBlade uit de lijst met gekoppelde apparaten te verwijderen.

Wanneer u uw OneBlade hebt losgekoppeld van uw mobiele apparaat, probeert u opnieuw verbinding te maken.De instructies kunnen afwijken afhankelijk van het mobiele apparaat dat u hebt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor gedetailleerde instructies.