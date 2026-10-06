Er zit koffiepoeder onder de zetgroep van mijn Saeco-espressomachine

Koffiepoeders kunnen onder of rond de zetgroep terechtkomen als de zetgroep en de onderdelen ervan niet goed gesmeerd zijn. Volg de stappen over de onderdelen van de zetgroep die gesmeerd moeten worden:

1. Schakel je espressomachine UIT en wacht tot het apparaat volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden)

2. Verwijder de zetgroep uit de machine en spoel deze af onder schoon, lauw water. Laat het aan de lucht drogen

3. Breng een dunne laag smeermiddel aan rond de zuiger van de zetgroep

4. Breng een dunne laag smeermiddel aan rond de as in de onderkant van de zetgroep

5. Breng een dunne laag smeermiddel aan op de rails aan beide zijden.

Let op: Gebruik smeermiddel HD5061 van Philips/Saeco om de zetgroep te smeren.