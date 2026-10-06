ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Ik krijg de zetgroep niet in mijn Saeco-espressomachine

Als je de zetgroep niet in je Saeco-espressomachine kunt plaatsen, zet je de zetgroep in de neutrale stand en probeer je deze opnieuw te plaatsen. Lees verder voor meer informatie.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning