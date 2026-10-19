Koffie uit de Saeco-espressomachine is waterig

Open het deksel van het compartiment voor voorgemalen koffie en controleer of het verstopt zit met gemalen koffie. Als dit het geval is, kun je dit gedeelte ontstoppen door de onderstaande stappen te volgen:

1. Schakel de machine UIT en wacht tot deze volledig is uitgeschakeld

2. Verwijder de zetgroep uit de machine.

3. Open de deksel van het compartiment voor voorgemalen koffie en plaats het uiteinde van een lepel in het compartiment.

4. Beweeg de lepel omhoog en omlaag totdat de verstopte gemalen koffie naar beneden valt. Als deze oplossingen het probleem niet hebben opgelost, kun je contact met ons opnemen voor meer hulp.

