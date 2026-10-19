Koffie uit de Saeco-espressomachine is waterig

Als de Saeco-espressomachine waterige koffie maakt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Bekijk hieronder de mogelijke oorzaken en oplossingen.
Als dit de eerste keer is dat je je espressomachine gebruikt, is het normaal dat de eerste koppen koffie waterig zijn, omdat het systeem nog wordt aangepast. Zet nog een paar koppen koffie om de optimale extractie van de koffie te behalen met de maalstand die je gebruikt.
Het is belangrijk om de zetgroep wekelijks schoon te spoelen, omdat een vuil zetgroepfilter een slechte waterstroom kan veroorzaken en de smaak van de koffie kan beïnvloeden.
Volg de onderstaande stappen of bekijk onze instructievideo om hem schoon te maken: 1. Schakel het apparaat UIT en wacht tot het volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden) 2. Open de servicedeur en verwijder de zetgroep door op de knop 'PUSH' aan de rechterkant te drukken, de zetgroep vast te houden en deze naar je toe te trekken 3. Spoel de zetgroep grondig schoon met lauw water en laat deze aan de lucht drogen voordat je de zetgroep terugplaatst.
Het is mogelijk dat wanneer je de maalstand instelt op een fijnere maling, deze per ongeluk te ver wordt gedraaid waardoor de twee slijpstenen te dicht bij elkaar worden geplaatst. Dit kan ertoe leiden dat de maling zeer fijn is en het water niet absorbeert.
Je lost dit op door de maalstand te wijzigen in een grovere maling door de knop in de koffiebonenbak te draaien naar een hoger aantal of grotere koffiebonen.
De aroma-instelling, het volume van de kopjes en de maalstand zijn machineinstellingen die van invloed kunnen zijn op de sterkte van de koffie. We raden je te experimenten met deze instellingen.
Je kunt bijvoorbeeld de hoogste aroma-instelling en het gemiddelde volume van de kop kiezen en de molen instellen op een fijnere maling.
Open het deksel van het compartiment voor voorgemalen koffie en controleer of het verstopt zit met gemalen koffie. Als dit het geval is, kun je dit gedeelte ontstoppen door de onderstaande stappen te volgen: 1. Schakel de machine UIT en wacht tot deze volledig is uitgeschakeld 2. Verwijder de zetgroep uit de machine. 3. Open de deksel van het compartiment voor voorgemalen koffie en plaats het uiteinde van een lepel in het compartiment. 4. Beweeg de lepel omhoog en omlaag totdat de verstopte gemalen koffie naar beneden valt. Als deze oplossingen het probleem niet hebben opgelost, kun je contact met ons opnemen voor meer hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›