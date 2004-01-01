Zoektermen

    Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van mijn Philips-scheerapparaat

    Gepubliceerd op 5 maart 2025

    Als u voor het eerst een Philips-scheerapparaat gebruikt of als u de scheerhoofden heeft vervangen, onthoud dan dat uw huid moet wennen aan de (nieuwe) scheerhoofden. Dit betekent dat uw huid een beetje geïrriteerd kan aanvoelen in het begin. Houd een aanpassingsperiode van twee tot drie weken aan met uw nieuwe Philips-scheerapparaat. U kunt ook een crème of lotion met aloë vera, een milde vochtinbrengende crème of een alcoholvrije aftershave gebruiken om de irritatie na het scheren te minimaliseren. Probeer uw huid ook de tijd te geven om te wennen en te herstellen tussen de sessies.

    Hieronder vindt u een aantal tips om de beste resultaten te bereiken met uw Philips-scheerapparaat en om ongemak en irritatie te voorkomen:

    • Zorg ervoor dat uw huid schoon is voordat u het Philips-scheerapparaat gebruikt.  
    • Zorg ervoor dat de scheerunit altijd volledig contact maakt met uw huid.  
    • Oefen lichte druk uit en beweeg de scheerunit langzaam in cirkelvormige bewegingen over uw huid.  
    • Trim eerst lange of moeilijk te scheren haren.  
    • Geef uw huid de tijd om te wennen en te herstellen tussen scheersessies.
    • Houd er bij het schoonmaken van de scheerhoofden, het mesje en het kapje rekening mee dat dit allemaal bij elkaar passende sets zijn. Als u per ongeluk een mesje in het verkeerde kapje zet, kan het enkele weken duren voordat de optimale scheerprestaties zijn hersteld.
