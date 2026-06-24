Philips-ondersteuning Het display van mijn bad- en kamerthermometer van Philips Avent knippert.

Als het display van je bad- en kamerthermometer van Philips Avent knippert, moet je de batterij vervangen. Een knipperend display geeft aan dat de batterij bijna leeg is en dit kan leiden tot onnauwkeurige metingen. Volg onderstaande instructies voor het vervangen van de batterij.

Instructies om de batterij te vervangen Duw stevig om de meetunit uit de rubberen behuizing te verwijderen (afb. 1) Zorg dat er geen waterdruppels op de meetunit zitten en droog deze af met een papieren doekje Verwijder de 4 schroeven met een kleine schroevendraaier en verwijder het deksel van het batterijvak (afb. 2) Verwijder voorzichtig de lege batterijen en plaats nieuwe batterijen (twee LR44-knoopcelbatterijen). Draai de schroeven terug in het batterijvak om het weer dicht te maken. Duw de meetunit terug in de rubberen behuizing. Opmerking: Als het display nog steeds knippert nadat je nieuwe batterijen hebt geplaatst, verwijder je de batterijen en plaats je deze opnieuw.