Mijn Philips Avent Natural- of Natural Response-speen klapt in
Als de speen is ingeklapt of in de fles wordt getrokken, is het antikrampjesventiel mogelijk verstopt of zit het vast. Hieronder vind je meer informatie en stappen om dit op te lossen. Maar eerst is het belangrijk om te weten welk type speen je hebt: Naturalof Natural Response.
Je kunt de nieuwe Natural Response-speen herkennen aan de volgende kenmerken:
Gleufje op het puntje van de speen in plaats van een gaatje;
Wervelend design rond de 'kussentjes';
Grijs PHILIPS AVENT-logo op de fles.
Raadpleeg de onderstaande afbeelding om te controleren of je de originele Natural-speen of de nieuwe Natural Response-speen hebt.
Bij het vorige design van de Natural-speen bevond het antikrampjesventiel zich onder een van de nummers die staan vermeld op de onderkant van de speen. Natural-spenen hebben drie speenindicators aan de zijkanten en de nieuwe Natural Response-spenen hebben er maar één.
Maak de spenen regelmatig schoon om te voorkomen dat het antikrampjesventiel verstopt raakt. Houd de speen onder het ventiel en trek stevig aan de punt totdat je de opening van het ventiel ziet.
Als de speen tijdens het voeden inklapt, volg dan de onderstaande stappen om dit op te lossen:
Trek de speen met schone vingers of een tang uit de fles.
Zoek het ventiel. Je vindt het onder een van de nummers die op de voet van de speen staan.
Trek de speen opzij, waarbij je ervoor zorgt dat het ventiel bovenop blijft zitten. Trek stevig tot je de opening van het ventiel ziet.
Zodra het ventiel is geopend, kan je verdergaan met het voeden.
In de nieuwe Natural Response-speen bevindt het antikrampjesventiel zich tegenover het nummer dat vermeldt staat op de onderkant van de speen. Maak de spenen regelmatig schoon om te voorkomen dat het antikrampjesventiel verstopt raakt. Masseer het ventiel voorzichtig tussen je schone vingers om het weer te openen. Trek de punt van de tepel niet te hard om te voorkomen dat die breekt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SCY903/71 , SCY903/63 , SCY903/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›