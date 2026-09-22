Mijn Philips AquaTrio-stofzuiger maakt een hard of vreemd geluid

1. Wanneer u het apparaat naar achteren trekt (zie afbeelding A) om te beginnen met schoonmaken, hoort u een harde klik. Dit is normaal en u hoeft zich hier geen zorgen over te maken.



2. Er kunnen haren of andere obstakels rond de microvezelborstels vast komen te zitten.

Controleer de microvezelborstels op obstakels en verwijder deze (zie afbeelding B).

Schakel het apparaat uit en verwijder de microvezelborstels door deze linksom te draaien. Als de borstels moeilijk te verwijderen zijn, kunt u het handvat van het schoonmaakborsteltje gebruiken om ze te ontgrendelen. U kunt uw vingers of een blad van een schaar door de gleuf op de borstelrol bewegen om haren en draden te verwijderen die rond de borstelrol verstrikt zijn geraakt.

: Zorg ervoor dat het AUTOCLEAN en bewaarstation op een vlakke ondergrond staat en dat het AquaSpin-mondstuk in het midden van de lade is geplaatst.U kunt onze video hieronder bekijken voor stapsgewijze instructies over het verwijderen van de microvezelborstels uit het apparaat.Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en uw stofzuiger nog steeds lawaai maakt, is er mogelijk sprake van een technisch defect. Neem in dit geval contact met ons op.