Mijn Philips AquaTrio-stofzuiger maakt een hard of vreemd geluid

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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Kan ik mijn Philips AquaTrio-stofzuiger op alle vloeren, tapijt en vloerkleden gebruiken?
Wanneer moet ik de borstels en filters van mijn AquaTrio-stofzuiger vervangen?
Kan ik de accu van mijn snoerloze Philips AquaTrio-stofzuiger vervangen?
Kunnen de waterreservoirs van mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in de vaatwasmachine worden schoongemaakt?
Hoe zet ik mijn Philips AquaTrio-stofzuiger in elkaar?