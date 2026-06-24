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Philips-ondersteuning

Mijn snoerloze Philips-stofzuiger glijdt niet goed over tapijt

Lees hieronder wat u kunt doen als uw snoerloze Philips-stofzuiger niet soepel over tapijt glijdt.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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