Mijn snoerloze Philips-stofzuiger glijdt niet goed over tapijt

Het kan moeilijker zijn om tapijten onder bepaalde hoeken te stofzuigen met uw snoerloze Philips-stofzuiger. Dit kan worden veroorzaakt door de richting van de stapels. Als het lastig is om het tapijt in één richting te zuigen, probeert u een andere richting totdat u de hoek vindt waarbij de stofzuiger het beste over het tapijt glijdt.

U kunt ook de hoek van de beeldbuis verlagen zodat het mondstuk gemakkelijk over het tapijt glijdt. Het wordt aanbevolen om uw tapijt in de richting van de stapels te stofzuigen. U kunt ook proberen het vermogen te verlagen en de bevestigingshoogte te verlagen.