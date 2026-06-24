Mijn snoerloze Philips-stofzuiger glijdt niet goed over tapijt
Lees hieronder wat u kunt doen als uw snoerloze Philips-stofzuiger niet soepel over tapijt glijdt.
Wij raden u aan de laagste instelling te kiezen voor het zuigen van tapijten met uw draadloze stofzuiger, met name bij hoogpolige tapijten. Hogere instellingen hebben vaak een te hoge zuigkracht op het tapijt, waardoor het apparaat niet soepel over het tapijt kan glijden.
Het kan moeilijker zijn om tapijten onder bepaalde hoeken te stofzuigen met uw snoerloze Philips-stofzuiger. Dit kan worden veroorzaakt door de richting van de stapels. Als het lastig is om het tapijt in één richting te zuigen, probeert u een andere richting totdat u de hoek vindt waarbij de stofzuiger het beste over het tapijt glijdt. U kunt ook de hoek van de beeldbuis verlagen zodat het mondstuk gemakkelijk over het tapijt glijdt. Het wordt aanbevolen om uw tapijt in de richting van de stapels te stofzuigen. U kunt ook proberen het vermogen te verlagen en de bevestigingshoogte te verlagen.
Naast de twee grote wielen aan de achterkant van de zuigmond bevinden zich ook twee kleinere wielen in de onderste hoek aan de voorkant van de zuigmond. Het regelmatig verwijderen van de vervuiling rond de wielen van uw spuitmondjes kan de beste prestaties helpen garanderen.
De onderstaande informatie is alleen van toepassing op snoerloze modellen uit de 8000- en 7000-serie. Schakel de functie Vloertypeherkenning in het digitale menu in voor de beste detectie van uw vloertype.
Opmerking: Bevestig uw keuze door op de menuknop te drukken
Voor gedetailleerde instructies kunt u de onderstaande video bekijken.
Hebben deze stappen het probleem niet opgelost? Neem contact met ons op via www.philips.com/support.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›