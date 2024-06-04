De batterij van mijn snoerloze Philips-stofzuiger raakt snel leeg
Als de accu van uw snoerloze Philips-stofzuiger te snel leegraakt, zoekt u het model op de buis van uw apparaat en leest u onderstaand artikel voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
Afhankelijk van het model, wordt uw stofzuiger geleverd met verschillende energie-instellingen. Bij een hogere instelling wordt meer batterijlading gebruikt dan bij een lagere instelling. Bovendien kunnen het type vloer en de configuratie van de stofzuiger van invloed zijn op de gebruiksduur. Als u bijvoorbeeld alleen de kruimelzuiger gebruikt, is dat zuiniger voor de batterij dan wanneer de volledige buis en het mondstuk op de kruimelzuiger zijn aangesloten.
Hieronder vindt u de aanbevolen instellingen voor elk model voor normaal dagelijks gebruik.
De hoogste instelling van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie is Turbo en deze heeft een zeer grote zuigkracht. Hierdoor is de accu van het apparaat zeer snel leeg in de instelling Turbo. Deze instelling is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. Voor normale hoeveelheden stof kunt u uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie gebruiken in de instelling Eco of Normaal. Zie hieronder een aantal van de meest voorkomende configuraties en hun looptijd, afhankelijk van de gebruikte vermogensinstelling.
Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) met vloertypeherkenning "AAN". Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 1):
Eco (gebruiksduur 29-50 minuten).
Normaal (gebruiksduur 19-28 minuten).
Turbo (gebruiksduur 13-20 minuten).
Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) met vloertypeherkenning "UIT". Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 2):
Eco (gebruiksduur 29-43 minuten).
Normaal (gebruiksduur 19-26 minuten).
Turbo (gebruiksduur 13-17 minuten).
Gebruik van alleen de kruimelzuiger of de kruimelzuiger, de buis en de stofzuiger- en dweilzuigmond of de kruimelzuiger en het accessoire (spleetzuigmond, zachte borstel, combinatiehulpstuk, meubelmondstuk). Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 3):
Eco (gebruiksduur 72-80 minuten).
Normaal (gebruiksduur 32-35 minuten).
Turbo (gebruiksduur 26-30 minuten).
Gebruik van de kruimelzuiger en de MiniTurbo-borstel. Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 4):
Eco (gebruiksduur 53-58 minuten).
Normaal (gebruiksduur 27-30 minuten).
Turbo (gebruiksduur 17-19 minuten).
Opmerkingen:
U kunt de video bekijken voor instructies over het in- en uitschakelen van Vloertypeherkenning.
De gebruiksduur is afhankelijk van het vloertype; op bijvoorbeeld een harde laminaatvloer gaat de batterij meestal langer mee dan op een hoogpolig tapijt.
De gebruiksduur wordt gemeten met een lading van 100% en een nieuwe batterij en apparaat. De batterijcapaciteit neemt na verloop van tijd en na gebruik af.
Onze LED's zijn zeer energiezuinig en het uitschakelen daarvan heeft een minimaal effect op de gebruiksduur.
De genoemde gebruiksduur is alleen van toepassing op onveranderde gebruiksmodus tijdens het reinigen.
De hoogste instelling van uw Philips SpeedPro Max-stofzuiger is Turbo en deze heeft een zeer grote zuigkracht. Hierdoor is de accu van het apparaat zeer snel leeg in de instelling Turbo. Deze instelling is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. Voor normale hoeveelheden stof dient u uw Philips SpeedPro Max te gebruiken in instelling 1 of 2.
De hoogste instelling van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000-serie is Turbo en deze heeft een zeer grote zuigkracht. Hierdoor is de accu van het apparaat zeer snel leeg in de instelling Turbo. Deze instelling is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. Voor normale hoeveelheden stof kunt u uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 7000-serie gebruiken in de instelling Eco of Normaal. Zie hieronder een aantal van de meest voorkomende configuraties en hun looptijd, afhankelijk van de gebruikte vermogensinstelling.
Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) of volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) en waterreservoir, met vloertypeherkenning "AAN". Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 1):
Eco (gebruiksduur 29-50 minuten).
Normaal (gebruiksduur 19-28 minuten).
Turbo (gebruiksduur 13-20 minuten).
Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) of volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) en waterreservoir, met vloertypeherkenning "UIT". Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 2):
Eco (gebruiksduur 29-43 minuten).
Normaal (gebruiksduur 19-26 minuten).
Turbo (gebruiksduur 13-17 minuten).
Gebruik van alleen de kruimelzuiger of de kruimelzuiger, de buis en de stofzuiger- en dweilzuigmond of de kruimelzuiger en het accessoire (spleetzuigmond, zachte borstel, combinatiehulpstuk, meubelmondstuk). Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 3):
Eco (gebruiksduur 72-80 minuten).
Normaal (gebruiksduur 32-35 minuten).
Turbo (gebruiksduur 26-30 minuten).
Gebruik van de kruimelzuiger en de MiniTurbo-borstel. Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 4):
Eco (gebruiksduur 53-58 minuten).
Normaal (gebruiksduur 27-30 minuten).
Turbo (gebruiksduur 17-19 minuten).
Opmerkingen:
U kunt de video bekijken voor instructies over het in- en uitschakelen van Vloertypeherkenning.
De gebruiksduur is afhankelijk van het vloertype; op bijvoorbeeld een harde laminaatvloer gaat de batterij meestal langer mee dan op een hoogpolig tapijt.
De gebruiksduur wordt gemeten met een lading van 100% en een nieuwe batterij en apparaat. De batterijcapaciteit neemt na verloop van tijd en na gebruik af.
Onze LED's zijn zeer energiezuinig en het uitschakelen daarvan heeft een minimaal effect op de gebruiksduur.
De genoemde gebruiksduur is alleen van toepassing op onveranderde gebruiksmodus tijdens het reinigen.
De hoogste instelling van uw Philips SpeedPro Max-stofzuiger is Turbo en deze heeft een zeer grote zuigkracht. Hierdoor is de accu van het apparaat zeer snel leeg in de instelling Turbo. Deze instelling is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. Voor normale hoeveelheden stof dient u uw Philips SpeedPro Max te gebruiken in instelling 1 of 2.
De hoogste instelling van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 5000-serie is Turbo en deze heeft een zeer grote zuigkracht. Hierdoor is de batterij van het apparaat zeer snel leeg in de instelling Turbo (C). Deze instelling is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. Voor normale hoeveelheden stof kunt u uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 5000-serie gebruiken in de instelling Eco (A) of Normaal (B). Zie hieronder een aantal van de meest voorkomende configuraties en hun looptijd, afhankelijk van de gebruikte vermogensinstelling.
Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) of volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) en waterreservoir. Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 1):
Eco (gebruiksduur 44-50 minuten).
Normaal (gebruiksduur 23-26 minuten).
Turbo (gebruiksduur 10-12 minuten).
Gebruik van alleen de kruimelzuiger of de kruimelzuiger en het accessoire (spleetzuigmond of combinatiehulpstuk). Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 2):
Eco (gebruiksduur 60-64 minuten).
Normaal (gebruiksduur 27-30 minuten).
Turbo (gebruiksduur 14-16 minuten).
Gebruik van de kruimelzuiger en de MiniTurbo-borstel. Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 3):
Eco (gebruiksduur 45-52 minuten).
Normaal (gebruiksduur 24-27 minuten).
Turbo (gebruiksduur 10-14 minuten).
Opmerkingen:
U kunt de video bekijken voor instructies over het in- en uitschakelen van Vloertypeherkenning.
De gebruiksduur is afhankelijk van het vloertype; op bijvoorbeeld een harde laminaatvloer gaat de batterij meestal langer mee dan op een hoogpolig tapijt.
De gebruiksduur wordt gemeten met een lading van 100% en een nieuwe batterij en apparaat. De batterijcapaciteit neemt na verloop van tijd en na gebruik af.
Onze LED's zijn zeer energiezuinig en het uitschakelen daarvan heeft een minimaal effect op de gebruiksduur.
De genoemde gebruiksduur is alleen van toepassing op onveranderde gebruiksmodus tijdens het reinigen.
Uw Philips SpeedPro-stofzuiger heeft twee zuigkrachtinstellingen: 1 en 2. De aanbevolen instelling voor normaal dagelijks gebruik is 1. De hoogste instelling is 2 en deze heeft een grotere zuigkracht. De instelling 2 is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. De batterij verbruikt zeer veel energie in instelling 2. Dus u kunt voor normale hoeveelheden stof de stofzuiger het beste gebruiken in instelling 1.
De hoogste instelling van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 3000- of 2000-serie is Turbo en deze heeft een zeer grote zuigkracht. Hierdoor is de batterij van het apparaat zeer snel leeg in de instelling Turbo. Deze instelling is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. Voor normale hoeveelheden stof kunt u uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 3000- of 2000-serie gebruiken in de instelling Eco. Zie hieronder een aantal van de meest voorkomende configuraties en hun looptijd, afhankelijk van de gebruikte vermogensinstelling.
3000-serie Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) of kruimelzuiger, buis, mondstuk en watertank (XC31xx). Dit is de gebruiksduur van de twee vermogensinstellingen (zie afbeelding 1):
Eco (gebruiksduur 40-46 minuten).
Turbo (gebruiksduur 9-16 minuten).
Gebruik van alleen de kruimelzuiger of de kruimelzuiger en het accessoire (spleetzuigmond of combinatiehulpstuk XC3133). Dit is de gebruiksduur van de twee vermogensinstellingen (zie afbeelding 2):
Eco (gebruiksduur 60-74 minuten).
Turbo (gebruiksduur 14-17 minuten).
2000-serie Gebruik van alleen de kruimelzuiger. Dit is de gebruiksduur van de twee vermogensinstellingen (zie afbeelding 3):
Eco (gebruiksduur 25-35 minuten).
Turbo (gebruiksduur 9-16 minuten).
Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk). Dit is de gebruiksduur van de twee vermogensinstellingen (zie afbeelding 4):
Eco (gebruiksduur 39-44 minuten).
Turbo (gebruiksduur 10-19 minuten).
Opmerkingen:
U kunt de video bekijken voor instructies over het in- en uitschakelen van Vloertypeherkenning.
De gebruiksduur is afhankelijk van het vloertype; op bijvoorbeeld een harde laminaatvloer gaat de batterij meestal langer mee dan op een hoogpolig tapijt.
De gebruiksduur wordt gemeten met een lading van 100% en een nieuwe batterij en apparaat. De batterijcapaciteit neemt na verloop van tijd en na gebruik af.
Onze LED's zijn zeer energiezuinig en het uitschakelen daarvan heeft een minimaal effect op de gebruiksduur.
De genoemde gebruiksduur is alleen van toepassing op onveranderde gebruiksmodus tijdens het reinigen.
Als u een SpeedPro- of SpeedPro Max-stofzuiger hebt, kunt u de accu vervangen bij een Philips-servicecentrum of via onze klantenservice. Neem voor meer ondersteuning contact met ons op via www.philips.com/support.
Als u een snoerloze stofzuiger uit de 8000-, 7000- of 3000-serie hebt (de tekst "SpeedPro" of "SpeedPro Max" staat niet op de buis), kunt u de accu zelf uit het apparaat verwijderen en een nieuwe kopen op onze website door in het zoekvenster te zoeken naar XV1797 voor de 8000- en 7000-serie of XV1633/01 voor de 3000-serie. Voor snoerloze stofzuigers uit de 2000-serie is het niet mogelijk om online een nieuwe accu aan te schaffen. Neem voor meer ondersteuning contact met ons op via www.philips.com/support.
Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en dat de batterij helemaal leeg is voordat u de batterij verwijdert. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen wanneer u batterijen weggooit.
Volg de onderstaande instructies om de accu te verwijderen:
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat lopen tot de motor stopt.
Druk op de ontgrendelknop en trek de accu uit het apparaat.
Hebben deze stappen het probleem niet opgelost? Neem voor meer ondersteuning contact met ons op via www.philips.com/support.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›