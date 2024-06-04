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Philips-ondersteuning

De batterij van mijn snoerloze Philips-stofzuiger raakt snel leeg

Als de accu van uw snoerloze Philips-stofzuiger te snel leegraakt, zoekt u het model op de buis van uw apparaat en leest u onderstaand artikel voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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