De batterij van mijn snoerloze Philips-stofzuiger raakt snel leeg

De hoogste instelling van uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie is Turbo en deze heeft een zeer grote zuigkracht. Hierdoor is de accu van het apparaat zeer snel leeg in de instelling Turbo. Deze instelling is bedoeld voor het reinigen van zeer vuile plekken. Voor normale hoeveelheden stof kunt u uw snoerloze Philips-stofzuiger uit de 8000-serie gebruiken in de instelling Eco of Normaal. Zie hieronder een aantal van de meest voorkomende configuraties en hun looptijd, afhankelijk van de gebruikte vermogensinstelling.



Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) met vloertypeherkenning "AAN".

Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 1):

Eco (gebruiksduur 29-50 minuten).

Normaal (gebruiksduur 19-28 minuten).

Turbo (gebruiksduur 13-20 minuten).

Gebruik van de volledige steel (kruimelzuiger, buis en mondstuk) met vloertypeherkenning "UIT".

Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 2):

Eco (gebruiksduur 29-43 minuten).

Normaal (gebruiksduur 19-26 minuten).

Turbo (gebruiksduur 13-17 minuten).

Gebruik van alleen de kruimelzuiger of de kruimelzuiger, de buis en de stofzuiger- en dweilzuigmond of de kruimelzuiger en het accessoire (spleetzuigmond, zachte borstel, combinatiehulpstuk, meubelmondstuk).

Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 3):

Eco (gebruiksduur 72-80 minuten).

Normaal (gebruiksduur 32-35 minuten).

Turbo (gebruiksduur 26-30 minuten).

Gebruik van de kruimelzuiger en de MiniTurbo-borstel.

Dit is de gebruiksduur van de drie vermogensinstellingen (zie afbeelding 4):

Eco (gebruiksduur 53-58 minuten).

Normaal (gebruiksduur 27-30 minuten).

Turbo (gebruiksduur 17-19 minuten).

Opmerkingen :