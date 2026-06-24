Philips-ondersteuning Haar raakt verstrikt in de Philips Multistyler-warmteborstel

Als je haar vastzit of verstrikt raakt in de Philips Multistyler-warmteborstel, kun je onze eenvoudige suggesties proberen om het probleem op te lossen.

Het haar niet kammen Voordat je je haar gaat stylen met de Philips Multistyler-warmteborstel, moet je je haar goed kammen, zodat er geen klitten meer in zitten. De borstel te vaak draaien Wanneer je je haar in model brengt met het warmteborstel-opzetstuk van je Philips-haarstyler, zorg er dan voor dat je de borstel altijd maar één richting op draait. Houd 10 tot 15 seconden vast in dezelfde positie voor het beste resultaat. Heb je het advies hierboven gevolgd, maar komt je haar nog steeds vast te zitten in de Multistyler-warmteborstel? Neem dan contact met ons op voor ondersteuning.